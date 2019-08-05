Политика
Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против РФТК Звезда 05 августа в 04:38
Минфин США сообщил, что новый пакет санкций против России в связи с делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери вступит в силу 26 августа.
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В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России
РИА Новости05 августа в 02:55
Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций
RT на русском05 августа в 07:48
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:08, Вашингтон
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