Минфин США сообщил, что новый пакет санкций против России в связи с делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери вступит в силу 26 августа.

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против РФ

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