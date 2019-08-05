Политика

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против РФТК Звезда 05 августа в 04:38

Минфин США сообщил, что новый пакет санкций против России в связи с делом об отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери вступит в силу 26 августа.
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