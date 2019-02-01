Экономика

Минфин США назначил дату прекращения покупок венесуэльской нефтиГазета.Ru 12:31

Минфин США назначил 28 апреля крайним сроком для завершения действия контрактов на нефть из Венесуэлы. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, это решение обусловлено введением санкций США в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.
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США установили крайний срок для иностранцев, покупающих нефть у Венесуэлы

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Аспирант мехмата МГУ задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки

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В работе App Store, Apple Music и iTunes Store были зафиксированы сбои

Проблемы в работе сервисов App Store, Apple Music, iTunes Store зафиксированы у пользователей по всему миру, передает ТАСС.
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Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД

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Остановились поставки по газопроводу с проекта «Сахалин-1»

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