Политика

Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка
Российская газета
13:43

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго". При этом сам Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы - заблокированными.
Российская газета13:43
с чего всё началось
В письме
, опубликованном на сайте Минфина США раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски.
Интерфакс15:31

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
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Российский предприниматель
Российский и кипрский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и единственный бенефициарный владелец компании «Базовый элемент». Президент Объединённой компании «Русал», президент En+ Group.
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