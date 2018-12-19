Политика
Минфин США исключит «Русал» из санкционного списка
Минфин США исключит «Русал» из санкционного спискаРоссийская газета13:43
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго". При этом сам Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы - заблокированными.
Российская газета13:43
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В письме, опубликованном на сайте Минфина США раскрыты параметры договоренностей, выполнение которых делает возможным снятие санкций с компаний Дерипаски.Интерфакс15:31
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