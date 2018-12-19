с чего всё началось

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго". При этом сам Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы - заблокированными.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп заявил о победе США над ИГ в Сирии

Политика Политика США расширили санкции против России Минфин США расширил санкции против России.

Политика Политика Песков рассказал о росте интереса к личности Путина Интерес к президенту РФ с годами только возрастает, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя повышенное внимание журналистов к большой пресс-конференции.

Политика Политика Украину пригрозили лишить безвиза Еврокомиссия пригрозила Украине заморозкой безвизового режима из-за многочисленных нарушений взятых Киевом обязательств.

Политика Политика Американские сенаторы призвали к операции против России в Черном море Более 40 американских сенаторов призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море.

Политика Политика ДНР и ЛНР предложили объявить перемирие в Донбассе с 22 декабря Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) предложили Украине с 22 декабря объявить новое перемирие в Донбассе, заявил полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Политика Политика Путин снял ограничения на политическое убежище в России Президент России Владимир Путин подписал указ, по которому снимаются ограничения на предоставление политического убежища в России.

Армия и оружие Армия и оружие В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании Разведывательный корабль королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании HMS Echo зашел 19 декабря в порт Одессы.

Политика Политика Госдума отменила национальный роуминг Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене национального роуминга.

Армия и оружие Армия и оружие Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск Российской Федерации.

Армия и оружие Армия и оружие США одобрили продажу Турции систем ПРО Patriot на $3,5 млрд Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot на сумму $3,5 млрд.

Политика Политика День рождения Бандеры стал официальным праздником на Украине

Политика Политика Путин обозначил критерии эффективности губернаторов Президент России Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по выполнению майского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, подготовленные рабочей группой Государственного совета Российской Федерации».

Политика Политика Марин Ле Пен приедет на Ялтинский международный форум