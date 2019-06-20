Минфин России увеличивает внешний долгКоммерсантъ 06:23

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Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.

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