Финансы
Минфин России увеличивает внешний долгКоммерсантъ 06:23
Совыкупный спрос превысил $7,5 млрд. Три месяца назад Минфин уже проводил размещение евробондов. Выпуск на $3 млрд с погашением в 2035 году был размещен с доходностью 5,1% годовых.
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Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги. Поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно, рассматриваем, почему бы нет.
— Антон Силуанов, российский экономистВести.Финанс 05:07
с чего всё началось
Три месяца назад Минфин уже проводил размещение евробондов. Выпуск на $3 млрд с погашением в 2035 году был размещен с доходностью 5,1% годовых. Выпуск объемом €0,75 млрд с погашением в 2026 году был размещен с доходностью 2,375% годовых.Коммерсантъ06:23
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
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