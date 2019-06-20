Финансы
Россия решила выйти на рынок евробондов во второй раз с начала годаРБК 06:45
В марте Минфин разместил долларовые евробонды с погашением в 2035 году и доразместил евробонды в евро с погашением в 2025 году, на $3 млрд и €750 млн соответственно.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Общество
Путин начал очередную «Прямую линию»
Напомним, ранее жительница татарстанского города Агрыз Алсу Муллахметова в преддверии прямой линии с президентом России Владимиром Путиным опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, как, по ее мнению, на самом деле живут в стране.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Пропавшую в Одессе девочку нашли мертвой: искать ее помогала мама убийцы
В Ивановке проживают 7000 человек.
Обновлено в 06:34
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении Киевского патриархата.
Обновлено в 06:52
Политика
Владимир Путин рассказал о «банде из „Единой России“»
Президент России Владимир Путин отреагировал на вопрос о «банде из "Единой России"», поступивший на «Прямую линию».
Обновлено в 06:47
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Бари Алибасов впервые после комы дал интервью
Обновлено вчера в 01:21
Политика
Оппозиция Грузии потребовала отставки спикера парламента
Депутаты оппозиционных партий в Грузии потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе после того, как президент Межпарламентской ассоциации православия Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси сессию, сидя в кресле председателя законодательного органа.
Обновлено в 06:49
Общество
Бизнес попросил не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Крупнейшие объединения российских и иностранных предпринимателей обратились в Верховный суд (ВС) с просьбой не отменять срок давности по делам об уклонении от налогов.
Обновлено в 02:56
Политика
В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова
Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.
Обновлено вчера в 07:21
Наука
Ученые впервые записали пение редкого японского кита
Специалисты пытались записать пение японского кита на протяжении семи лет.
Обновлено в 06:35
Экономика
Россияне пожаловались Владимиру Путину на низкие зарплаты
В ходе ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным множество россиян обратились к президенту с жалобой на низкие зарплаты и что жить стало тяжелее.
Обновлено в 05:43
Общество
Врач из Мурманска пожаловалась на низкую заработную плату
Отвечать на вопросы президент России начал в 12:08.Вопрос низкой заработной платы врачей, учителей и спасателей стал одним из первых, который задали Путину.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес
Муж Климовой променял ее на молодую актрису
Напомним, что 41-летняя актриса Екатерина Климова подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи в конце мая после пяти лет брака.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Шесть выпускников Забайкалья сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
Обновлено 18 июня в 21:29
Экономика
РБК узнал о подготовке контуров новой пенсионной системы
Согласно законопроекту участнику системы при достижении пенсионного возраста либо после 30 лет с момента первого взноса назначается пожизненная негосударственная пенсия.
Обновлено в 02:05
Здоровье
Пермская скорая выложила фотографии пострадавших от борщевика
Пермская станция скорой медицинской помощи опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram страшные фотографии пострадавших от ядовитого борщевика Сосновского.
Обновлено в 05:41
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
По информации от Авто Mail.ru, стоимость санитарной версии машины обойдется в 1,99 тыс. руб. Однако цена семейного варианта пока неизвестна, хотя "Автодом" уже начал вовсю рекламировать свое "детище".
Обновлено в 06:10
Футбол
Ганькевич покинул ЦСКА
Центровой Александр Ганькевич покинул московский баскетбольный клуб ЦСКА, сообщается на официальном сайте "красно-синих".
Обновлено в 05:44
Политика
Зеленский рассказал о «прикольной вещи» в здании АП в Киеве
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
На польском участке «Дружбы» зафиксировали новое загрязнение нефти
Загрязнение «Дружбы» хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти в европейские страны — Польшу, Украину, Германию, Венгрию и Словению.
Обновлено в 06:23
Происшествия
На хакасского чиновника, напавшего на журналиста, завели новое дело
Против главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста в своем рабочем кабинете, возбудили новое уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Бывший муж похитил новосибирскую бегунью и отвёз в лес
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
Экс-президент «Реала»: «Бэйл не оправдал ожиданий мадридского клуба»
Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон поделился мнением о ситуации с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом.
Обновлено в 06:33
Общество
В Норильске поймали гуляющую белую медведицу
В Норильске зоологам удалось поймать белую медведицу, которая уже несколько дней гуляла по улицам города.
Обновлено в 03:57
Хоккей
Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали в ДТП с автобусами в Барселоне
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автобусов и мотоцикла в Барселоне пострадали не менее 20 человек, сообщает El Periodico.
Обновлено в 05:30
Футбол
Срна вернулся в «Шахтер» в качестве тренера
Обновлено в 03:30