Экономика
Минфин России не поддержит отмену НДС для онлайн-магазиновInkazan 13:07
Глава департамента минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов заявил, что министерство не поддержит идею об отмене налога на добавочную стоимость (НДС) для онлайн-магазинов, если такое предложение поступит.
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Минпромторг поддержал идею об отмене НДС для российских онлайн-ритейлеров
Rambler News Service17 мая в 08:24
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