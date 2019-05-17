Минфин России не поддержит отмену НДС для онлайн-магазиновInkazan 13:07

Глава департамента минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов заявил, что министерство не поддержит идею об отмене налога на добавочную стоимость (НДС) для онлайн-магазинов, если такое предложение поступит.

Минфин России не поддержит отмену НДС для онлайн-магазинов

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