Экономика

Минфин России не поддержит отмену НДС для онлайн-магазиновInkazan 13:07

Глава департамента минфина по налоговой и таможенной политике Алексей Сазанов заявил, что министерство не поддержит идею об отмене налога на добавочную стоимость (НДС) для онлайн-магазинов, если такое предложение поступит.
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В Минфине не поддержали идею отменить НДС для российских онлайн-магазинов

РБК15:21

Минпромторг поддержал идею об отмене НДС для российских онлайн-ритейлеров

Rambler News Service17 мая в 08:24

Минфин не поддержит отмену НДС для онлайн-магазинов

ТАСС11:05

В Минфине не поддержат отмену НДС для онлайн-ретейлеров

RT на русском10:28

Поддерживать не будем: Минфин отказался от идеи отменить НДС для интернет-магазинов

РЕН ТВ10:25

В Минфине отказались поддерживать отмену НДС для интернет-магазинов

Известия11:29

Власти РФ предложили отменить НДС для отечественных онлайн-магазинов

БИЗНЕС Online17 мая в 03:00
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Футбол

Кроос продлил контракт с «Реалом»

Обновлено в 04:44
Происшествия

Заключенные за участие в ИГ устроили бунт в колонии в Таджикистане

Осужденные за участие в террористической организации "Исламское государство"1 (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили бунт в колонии под Душанбе, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Таджикистана.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Общество

Пустоты обнаружены в фундаменте здания Госдумы

В марте этого года спикер Госдумы Вячеслав Володин представил концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Политика

Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского

Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика

Зеленский задекларировал доходы и имущество

Обновлено в 10:15
Единоборства

Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот

В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено в 17:01
Общество

Рейтинг самых хамских городов составлен в России

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено в 12:07
Происшествия

В Нью-Йорке горит здание «Дженерал электрик»

Здание "Дженерал электрик" построено в 1929-1931 годах. оно насчитывает 50 этажей и достигает в высоту 200 метров, являясь 99-м по высоте зданием Нью-Йорка.
Обновлено в 17:16
Общество

Майские заморозки ожидаются в некоторых регионах России

Глава отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра РФ Александр Голубев сообщил, что в мае в некоторых регионах России резко похолодает.
Обновлено в 03:11
Политика

Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции, говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Обновлено в 13:57
Политика

В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Кино

Финал «Игры престолов» не понравился зрителям

Финал сериала «Игра престолов» многие зрители считают неудачным и предлагают переснять.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Пожар в автосалоне Кемерова ликвидировали

Пожар в автосалоне Huyndai на проспекте Октябрьском в Кемерове ликвидирован. Ведутся работы по проливке конструкций сгоревшего здания.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес

Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, на котором демонстрирует синяки и ссадины на ногах.
Обновлено в 11:26
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
Общество

Во вторник в Петербурге ожидается гроза

Во вторник, 21 мая, в Петербурге ожидается плюс 26 градусов и гроза, следует из прогноза Северо-Западного УГМС.
Обновлено в 12:20
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать

Итоги «Евровидения-2019» могут аннулировать из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил главное правило конкурса.
Обновлено вчера в 11:58
Хоккей

Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции по хоккею стала последней из команд, квалифицировавшихся в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, проходящего в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено в 13:14
Политика

Кадыров сравнил речь Зеленского с обещаниями Ленина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что слова украинского президента Владимира Зеленского относительно Крыма его разочаровали.
Обновлено в 12:39
Политика

Гройсман призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV призвал Владимира Зеленского, вступившего в должность президента страны, внести кандидатуру нового главы кабмина.
Обновлено в 16:59
Политика

Зеленский попросил журналистов обращаться к нему по имени

Обновлено в 07:49
Хоккей

Сборная Италии обыграла команду Австрии и сохранила место в элите ЧМ

Хоккеисты сборной Италии нанесли поражение команде Австрии в рамках группового этапа ЧМ-2019.
Обновлено в 16:53
Наука

Ученые создали самый громкий звук под водой

Вода быстро ионизировалась, нагревалась, испаряла жидкость и создавала цилиндрическую ударную волну.
Обновлено в 17:06
Политика

Белоруссия и РФ согласовали порядок восстановления транзита нефти

Белоруссия и Россия полностью согласовали порядок реализации "дорожной карты" по восстановлению транзита кондиционной российской нефти в страны Европы, но пока сохраняются "нюансы технического характера", заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков по итогам прошедших в понедельник в Москве переговоров по нефтяной тематике.
Обновлено в 15:18
Музыка

Мадонна впервые выступила на «Евровидении»

Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено 18 мая в 18:27
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