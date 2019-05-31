Финансы
Минфин России хочет предлагать ипотечные ценные бумаги нерезидентамРИА Новости 05:25
Минфин РФ хочет предлагать ипотечные ценные бумаги иностранным инвесторам, сообщил в ходе съезда Ассоциации банков России замминистра финансов Алексей Моисеев.
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Иностранным инвесторам предложили разрешить покупать ипотечные ценные бумаги
Rambler News Service04:38
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 18:52, Ашберн
Армия и оружие
FT: США готовятся нарастить военное присутствие в Польше
Военный контингент Соединенных Штатов на территории Польши может быть увеличен как минимум на 1 тысячу человек.
Обновлено в 18:22
Общество
В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров
Орлова напомнила, что размер пенсий в России связан с объемом страховых взносов, которые взимаются с заработных плат работающих граждан и поступают в ПФР.
Обновлено в 03:10
Политика
Петра Порошенко обвиняют в захвате власти
Экс-президента Украины Петра Порошенко обвинили в захвате власти. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.
Обновлено в 17:40
Путешествия
Зачем россиянам ехать в Германию
В 2018 году в Германии побывала 691 тысяча россиян (седьмой показатель), что на 6,4 процента больше, чем в 2017 году.
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Алдонин забрал дочь Началовой в свою семью
Бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Евгений Алдонин забрал дочь Юлии Началовой в свою семью.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
США рассекретили «самолет Судного дня»
США показали интерьер одного из своих засекреченных военных объектов – так называемого самолета Судного дня E-4B.
Обновлено в 07:00
Музыка
Лидер Bon Jovi станцевал с поклонницей в Москве
Обновлено в 18:31
Общество
В России вступают в силу правила тюнинга автомобилей
Правила внесения изменений в конструкцию эксплуатируемых автомобилей и других видов колесного транспорта вступают в силу в России с 1 июня.
Обновлено в 17:22
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $64 за баррель
Мировые цены на нефть 31 мая продолжают падать, Brent впервые с 14 февраля опустился ниже отметки в $64 за баррель.
Обновлено в 05:11
Кино
Роберта Паттинсона утвердили на роль Бэтмена
Студия Warner Brothers утвердила Роберта Паттинсона на роль Бэтмена, сообщает Deadline.
Обновлено в 12:06
Общество
В сэндвичах на борту самолетов Air France обнаружили бактерии
В сэндвичах с тунцом, которые раздавались пассажирам в салоне самолетов Air France, были обнаружены бактерии, цитирует ТАСС официальное заявление авиакомпании.
Обновлено в 16:09
Происшествия
«Интерфакс» сообщил о сбое в системе выдачи багажа в Шереметьево
Пассажиры порядка 15 рейсов несколько часов не могут получить свой багаж в аэропорту Шереметьево из-за сбоя системы, сообщает источник «Интерфакса».
Обновлено в 15:58
Культура
«Мухтара» и «Дальнобойщиков» в массы. Оказалось, любовь к аниме можно привить через российские сериалы
Девушка является аниматором и совместно с другими мультипликаторами и певцами переделывает под аниме-стиль заставки из российских сериалов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Налогоплательщик отсудил 1 млн руб. за незаконную блокировку счета
Счет фирмы был необоснованно заблокирован в течение года, и на нем «зависли» 10 млн руб.
Обновлено в 13:35
Футбол
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов
Обновлено в 18:11
Кино
Элтон Джон осудил российских прокатчиков фильма «Рокетмен»
Ранее в статье для Guardian Элтон Джон уже высказывался по поводу смягчения некоторых акцентов в его музыкальном байопике.
Обновлено в 18:28
Политика
Патриарха Варфоломея могут низложить из-за Украины
В Антиохийском патриархате не исключили возможность созыва Всеправославного собора без участия Константинопольского патриарха.
Обновлено в 15:48
Наука
Кишечные бактерии могут способствовать развитию симптомов аутизма
По словам ученых, полученный результат не доказывает, что кишечные бактерии могут вызывать аутизм, но демонстрирует, что они могут способствовать появлению некоторых его признаков.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл затеяла перестройку исторического особняка
Обновлено в 15:21
Интернет
Apple увеличила лимит на загрузку контента через сотовую сеть
Компания Apple увеличила лимит данных, которые пользователи могут скачать на телефон при использовании сотовой сети.
Обновлено в 09:37
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров заявил, что благодаря новой методике проведения опроса о доверии российскому президенту Владимиру Путину респонденты чётче отвечают на вопросы и реже затрудняются с ответом.
Обновлено в 14:34
Происшествия
В СК рассказали о сокращении преступлений против несовершеннолетних в 2018 году
В 2018 году количество дел, в которых потерпевшими выступали несовершеннолетние или подростки, сократилось на 3,5%. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России.
Обновлено в 18:44
Армия и оружие
Донбасс: ракета «третьей силы» уничтожила БМП ВСУ
Обновлено в 18:30
Политика
В России могут запретить тонировку автомобилей
Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.
Обновлено в 13:05
Технологии
Жители Подмосковья смогут отслеживать передвижение машин скорой помощи
По данным регионального правительства, около 70% поступающих вызовов в систему-112 региона адресовано специалистам скорой помощи.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее Собчак дизайнеру
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова отреагировала скандал вокруг дизайнера, который пожаловался телеведущей Ксении Собчак на то, что Бузова публично носит его вещи, и попросил передать Бузовой, чтобы она их не носила.
Обновлено в 07:24