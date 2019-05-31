Финансы
Минфин предлагает допустить иностранцев к покупке ипотечных бумагВести.Финанс 04:54
Минфин и Банк России обсуждают возможность доступа иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Иностранным инвесторам предложили разрешить покупать ипотечные ценные бумаги
Rambler News Service04:38
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