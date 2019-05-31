Финансы

Минфин предлагает допустить иностранцев к покупке ипотечных бумагВести.Финанс 04:54

Минфин и Банк России обсуждают возможность доступа иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
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Минфин России хочет предлагать ипотечные ценные бумаги нерезидентам

РИА Новости05:25

Минфин хочет разрешить иностранцам покупать ипотечные ценные бумаги

Московский Комсомолец04:30

Иностранным инвесторам предложили разрешить покупать ипотечные ценные бумаги

Rambler News Service04:38

Минфин РФ предлагает допустить иностранных инвесторов к ипотечным ценным бумагам

Реальное время04:34

Минфин предложил допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг

Ведомости05:05

Иностранцев могут допустить к покупке ипотечных ценных бумаг

News.ru04:13

Минфин предлагает допустить иностранных инвесторов к покупке ипотечных ценных бумаг

ТАСС04:03
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Летевший из Екатеринбурга в Сочи самолет был вынужден срочно приземлиться в волгоградском аэропорту.
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Парубий заявил, что снова слышит от представителей команды президента Владимира Зеленского заявления о возможной отмене языкового закона или закона о декоммунизации.
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"Самолет времен Второй мировой войны - стилизованный под британский истребитель Spitfire - разбился в лесу вблизи Клобуцка Силезского воеводства", - говорится в сообщении.
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Генпрокуратура ведёт новое расследование по ЮКОСу

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Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
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Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт

Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.
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В Астрахани должника по алиментам достали из могилы

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