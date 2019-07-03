Экономика
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»Известия 07:17
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
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Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
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Происшествия
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Общество
Москвичи предпочли сотовой связи бесплатные мессенджеры
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Происшествия
ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку
Сотрудники ФСБ задержали врачей главного госпиталя Росгвардии за взятку при постановке диагноза.
Обновлено в 10:53
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В работе Google зафиксирован сбой
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Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
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