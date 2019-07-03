Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»

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