Экономика
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»Известия 07:17
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
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