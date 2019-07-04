С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Минфин предлагает ввести уголовную ответственность для работающих в "серой зоне" микрофинансовых организаций (МФО), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Международного финансового конгресса.

с чего всё началось

Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»

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