Экономика
Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»Известия 07:17
Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
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Суд прекратил административные дела троих задержанных на марше в поддержку Голунова Судья Головинского районного суда Москвы Лилия Винедиктова прекратила административные дела троих задержанных во время шествия в поддержку корреспондента Ивана Голунова, сообщает журналист Александр Черных.
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Новый глава банка займется «комплексной работой с корпоративными заемщиками с целью восстановить качество портфеля, обеспечить возвратность и доходность уже выданных кредитов», а Рогов будет оптимизировать активы, взвешенные по риску, «с целью снижения капиталоемкости баланса и достижения максимального положительного эффекта на запас капитала банка».
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В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом
Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
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Путин сегодня в третий раз встретится с Папой Римским Франциском
После Ватикана Владимир Путин встретится с президентом Италии и премьер-министром страны.
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Названы проблемы, которые канадская бронетехника несёт Украине
Как известно, Канада приняла решение поставить на Украину партию своей бронетехники.
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Для получения прав обяжут сдавать тест на наркотики
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В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
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Компания BMW оценила в рублях купеобразный кроссовер X6 нового поколения. Стартовая цена новинки перевалила далеко за пять миллионов рублей.
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