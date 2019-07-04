Финансы

Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»Известия 07:17

Министерство финансов России выступает за ужесточение наказания для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной ответсвенности, заявил в четверг, 4 июля, замглавы ведомства Алексей Моисеев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минфин предложил ужесточить наказание для нелегальных кредиторов

Взгляд.ру07:06

Минфин предложил ужесточить наказание для «черных» кредиторов

Коммерсантъ07:24

Ужесточить наказание для «чёрных кредиторов» предложили в Минфине

News.ru07:20

Минфин РФ выступил за ужесточение наказания для «черных кредиторов»

Известия07:17

В Минфине поддержали идею об уголовном наказании для черных кредиторов

РБК07:17

Минфин выступает за введение уголовной ответственности для «черных кредиторов»

ТАСС06:48

Минфин выступает за введение уголовной ответственности для «чёрных кредиторов»

Говорит Москва06:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 08:12, Вашингтон
Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Обновлено в 05:08
Общество

Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье

Глава Роснефти Игорь Сечин строит в Барвихе особняк — вернее было бы сказать, замок — с гостевым домом.
Обновлено в 07:15
Футбол

Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 06:12
Гаджеты

Xiaomi выпустит особую версию Redmi K20 Pro для фанатов «Мстителей»

Обновлено в 05:39
Экономика

Деловая активность России снизилась впервые за последние три года

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" В июне деловая активность России снизилась впервые с начала 2016 года.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Политика

Путин назвал условие для переговоров с Зеленским

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Авто

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство

Обновлено вчера в 03:08
Общество

В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка

В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

О запоях Марины Хлебниковой рассказал промоутер Сергей Лавров

Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал умилительное фото дочери в честь ее 3-летия

Сергей поделился умилительным фото подросшей Маши и признался, что не успевает насладиться моментами взросления своего чада, так как время летит слишком быстро.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие

В США назвали конечную цель сгоревшей АС-31 «Losharik»

Авторитетные зарубежные эксперты назвали конечную цель атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» (Losharik).
Обновлено в 00:32
Общество

В выходные в Москве погода достигнет «холодного дна»

В ближайшие выходные ожидается достижение «холодного дна», после которого можно прогнозировать очень медленный рост температуры.
Обновлено в 07:57
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Обновлено в 08:02
Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Футбол

Украинский футболист пообещал «положить москальскую рожу» в матче с «Краснодаром-2»

Украинский футболист Юрий Габовда из венгерского клуба "Халадаш" в преддверии контрольного матча против российского клуба "Краснодар-2" рассказал о своих намерениях в отношении футболистов соперника.
Обновлено в 07:56
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Здоровье

В Челябинске растет число заболевших описторхозом

Количество заболевших описторхозом в Челябинске увеличилось до 34 человек.
Обновлено в 06:14
Наука

Минздрав оценил исследование о продуктах, препятствующих раку

В Минздраве прокомментировали исследование испанских ученых о продуктах, препятствующих развитию рака.
Обновлено в 06:35
Общество

Журналисты нашли у главы Генштаба РФ недвижимость на 150 млн рублей

Совокупная стоимость объектов недвижимости может составлять от 100 до 150 млн рублей.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Бывшего главу волгоградского СКР Музраева суд оставил под стражей

Бывшего главу волгоградского СКР оставят под стражей до 10 августа 2019 года, пишет «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 07:41
Гаджеты

Apple обновит клавиатуру Macbook впервые за 5 лет

Компания Apple собирается отказаться от фирменной клавиатуры «бабочка» в новых версиях ноутбуков Macbook, пишет 9to5mac со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Военнослужащие народной милиции ЛНР сбили украинский беспилотник

В районе населённого пункта Сокольники военнослужащие Народной милиции ЛНР уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ, заявил 4 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Женщина погибла во время салюта в Минске

Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 21

Обновлено в 07:29
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Казаки во главе с бойцом ММА избили семью из Азербайджана

1 июля Ильгару позвонил Сергей Калинин — лидер казаков, боец смешанного стиля (ММА) — и спросил, не решил ли он пойти к ним в казаки.
Обновлено в 08:02
Авто

Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено в 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное