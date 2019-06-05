Финансы
Минфин РФ увеличит объем закупки валютыREGNUM 05:32
Министерство финансов России с 7 июня по 4 июля закупит иностранной валюты на 310,3 млрд рублей, сообщает 5 июня пресс-служба Минфина. «Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 18:53, Ашберн
Здоровье
Половина россиянок старше 55 лет страдают от ожирения
Обновлено в 06:42
Общество
На базе ТД «Профнастил» 8 июня пройдёт акция «Удачная суббота»
Первую удачную субботу решено провести 8 июня.
Обновлено в 17:31
Экономика
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
С декабря по май в России в среднем на 3% выросла цена минимального пакетного тарифа на мобильную связь, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 09:29
Футбол
Дриусси считает, что не попал в сборную из-за чемпионата России
Нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что у него был бы шанс попасть в сборную Аргентины на Кубок Америки, если бы он выступал в другом чемпионате.
Обновлено в 15:32
Политика
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 16:31
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
Общество
Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию
Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала обнаженное тело в душе
Настя Каменских показала поклонникам обнаженное тело в душе.
Обновлено в 04:57
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула
Украинский боксер Александр Усик лишен титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:20
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
В апреле 2014 года госсекретарь США Джон Керри сказал российскому министру, что в ходе референдума в Крыму «все произошло так, как хотел крымский народ», однако необходимо провести еще одно голосование — в соответствии с международным правом.
Обновлено в 17:00
Наука
Камчатке угрожает извержение мощного вулкана
Обновлено в 14:55
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Политика
Лавров: Порошенко решил «по полной» навредить Зеленскому
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал ряд принятых на Украине законов.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее в соцсетях
Анна Михалкова высмеяла хейтеров, критикующих ее действия в соцсетях Итог своему сообщению Михалкова подвела в свойственной ей ироничной манере, приведя пример того, как надо взаимодействовать с подписчиками, и тут же воплотив ее в жизнь.
Обновлено вчера в 04:41
Энергетика
Нефть «ориентируется на поведение» доллара
Как сообщил Американский институт нефти (API) — запасы сырой нефти в США за последнюю неделю выросли на 3,55 млн баррелей.
Обновлено в 08:54
Общество
Школьники напишут ЕГЭ по иностранным языкам и физике
Единый государственный экзамен по физике и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники российских школ в среду.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Жена Хабенского показала фото подросшей дочери
На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.
Обновлено в 12:11
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым
Подопечный Бариса Алибасова, один из участников группы «На-На» Владимир Политов был очень удивлен новостями о несчастном случае, который произошел с продюсером.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Взрыв прогремел в аэропорту штата Нью-Мексико в США
Взрыв прогремел в среду, 5 июня, в международном аэропорту американского города Розуэлл (штат Нью-Мексико).
Обновлено в 16:48
Авто
Продажи автомобилей Haval на рынке России выросли в 2,5 раза
Обновлено в 11:12
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Политика
Пушков «опустил» Зеленского с небес на землю
По мнению Пушкова, нищая Украина в ЕС никому не нужна, а украинский президент оседлал столь любимую в антироссийских кругах Европы демагогию.
Обновлено в 17:30
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Общество
Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Санкт-Петербурге
Отмечается, что это первый бордель с куклами открывшийся Северной столице.
Обновлено в 05:46
Политика
США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Тяжелобольная участница шоу Малышевой обвинила организаторов во лжи
Больная жительница Башкирии заявила об обмане после съемок в передаче "Жить здорово!" на Первом канале, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 14:19
Футбол
ЦСКА интересуется бывшим форвардом «Арсенала»
Московский ЦСКА проявляет заинтересованность в нападающем "Тулузы" Яя Саного, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:30
Происшествия
МАК реконструировал полет разбившегося в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100.
Обновлено в 08:54