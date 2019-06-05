Финансы

Минфин РФ увеличит объем закупки валютыREGNUM 05:32

Министерство финансов России с 7 июня по 4 июля закупит иностранной валюты на 310,3 млрд рублей, сообщает 5 июня пресс-служба Минфина. «Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
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Минфин с 7 июня по 4 июля закупит валюту на 310 млрд руб. дополнительных доходов от нефти

ТАСС05:03

Минфин РФ увеличит объем закупки валюты

REGNUM05:32

Валюту на 310 млрд рублей купит Минфин в рамках бюджетного правила

News.ru05:32

Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей

Российская газета05:20

Минфин РФ в июне купит валюту по бюджетному правилу на 310,3 млрд руб

ПРАЙМ05:14

Минфин 2-й месяц подряд увеличит покупку валюты

Вести.Финанс05:55

Минфин увеличит объем закупки валюты

Rambler News Service05:00
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
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В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
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Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки.
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Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов

Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
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Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.
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В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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Представлен концепт V-образного авиалайнера

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Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
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Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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ВЦИОМ подсчитал использующих пластиковые пакеты повторно россиян

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Россия опровергла обвинение США в небезопасном перехвате самолета

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По Москве прокатилась волна сообщений о минировании

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