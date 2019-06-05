Финансы
Минфин РФ увеличит объем закупки валютыREGNUM 05:32
Министерство финансов России с 7 июня по 4 июля закупит иностранной валюты на 310,3 млрд рублей, сообщает 5 июня пресс-служба Минфина. «Ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 16,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
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В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
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Французский актер Ален Делон записал новую песню.
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Футбол
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Зеленский пообещал украинцам референдум о присоединении к НАТО
Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал, что расскажет жителям страны о важности вступления Украины в НАТО.
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В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
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Финансы
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Инвесторы расценили заявления главы ФРС как явное указание на скорое понижение ключевой ставки.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список террористов
Фигуранты уголовного дела «Нового величия» были внесены в федеральный перечень террористов и экстремистов.
Обновлено в 02:53
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета привезли сегодня, 5 июня, на площадку Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 06:32
Авто
АвтоВАЗ стал непубличной компанией
Крупнейший отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ сменил юридический статус. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:36
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент, нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с Кьезой
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза согласовал условия контракта с «Ювентусом», утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 03:37
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Политика
Опрос: рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50%
На Украине зафиксирован рост рейтинга партии "Слуга народа" до 48,2%, выяснили эксперты социологической группы "Рейтинг" в ходе проведенного опроса.
Обновлено в 06:31
Наука
Представлен концепт V-образного авиалайнера
V-образный авиалайнер должен потреблять на 20 процентов меньше топлива / ©Studio OSO, TU Delft Ожидается, что Flying-V сможет брать на борт до 314 пассажиров и до 160 кубометров грузов.
Обновлено в 04:29
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
«Ростелеком» купил 51% в разработчике систем «Безопасного города»
Компания «Ростелеком» закрыла сделку по приобретению 51% в уставном капитале ООО «КорКласс» — владельца и разработчика платформы для систем «Безопасного города».
Обновлено в 06:10
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Футбол
Кристиан Эриксен объявил, что хочет покинуть «Тоттенхэм»
Обновлено в 05:53
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Дима Билан опубликовал снимок с сестрой
В социальной сети Instagram Дима Билан опубликовал фотографию со своей сестрой Анной. Подписчики высоко оценили новый пост исполнителя.
Обновлено в 05:40
Общество
ВЦИОМ подсчитал использующих пластиковые пакеты повторно россиян
В России лишь 25% жителей используют пластиковые пакеты второй раз, при этом большинство допускает для себя возможность сократить или вовсе отказаться от их использования.
Обновлено в 06:33
Происшествия
По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
Анонимные сообщения об угрозах взрыва поступили в образовательные учреждения в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном административных округах, а также в Новой Москве.
Обновлено в 05:58