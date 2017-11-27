Финансы
Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населенияВести.Финанс вчера в 15:25
В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
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Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Появилось фото с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в ЯНАО
Опубликована фотография пассажирского вертолета Ми-8, утром в пятницу, 22 марта, совершившего жесткую посадку в районе населенного пункта Нори Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 05:06
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Гаджеты
Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7
Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске
Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Пресс-секретарь Юлии Началовой уточнила причину ее смерти
Обновлено в 03:41
Экономика
«Газпром» не планирует увеличивать программу заимствований в 2019 году
"Газпром" практически наполовину выполнил программу заимствований на этот год, но не планирует ее увеличивать, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Новозеландскому террористу пообещали пожизненный срок
Террорист, напавший на две мечети в новозеландском Крайстчерче, будет приговорен к пожизненному заключению, заявил вице-премьер страны Уинстон Питерс в Стамбуле В минувшую пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали.
Обновлено в 04:22
Общество
Росстат сообщил о росте зарплат региональных чиновников
Среднемесячная зарплата чиновников в России выросла в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 7,7%. Они достигает 49,4 тысяч рублей.
Обновлено в 00:52
Политика
Зеленский высказался против притеснения русского языка на Украине
Комик и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский выступил против притеснения русского языка на территории украинского государства.
Обновлено в 00:22
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Культура
Джон Траволта выразил восхищение русской культурой
Хотя одно неизменно вызывает у Джона потрясение и восхищение - русская культура.
Обновлено в 04:59
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Авто
Новая Hyundai Sonata пользуется ажиотажным спросом
Выйдя в продажу только вчера, 21 марта, седан Hyundai Sonata нового поколения уже пользуется ажиотажным спросом.
Обновлено вчера в 22:28
Авто
В Петербурге предлагают сажать в тюрьму за скручивание пробега
Если закон примут, то недобросовестным дельцам, которые обманывают покупателей относительно состояния пробега и ранее полученных машиной повреждений, может грозить наказание — штраф на сумму до 500 тыс. руб. или обязательные работы до 360 часов.
Обновлено в 05:29
Политика
В России заочно арестовали двух украинских националистов
Суд в РФ заочно арестовал Сергея Мазура и Александра Войтко — участников украинской националистической организации «С14» (запрещена в РФ).
Обновлено в 04:58
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт
«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 04:31
Здоровье
Росздравнадзор предупредил о рисках применения контрацептива компании Bayer
Применение гормонального контрацептива «Жанин» немецкой фармкомпании Bayer увеличивает риск острой закупорки кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от стенки сердца или сосуда (венозной тромбоэмболии) в 1,6 раза по сравнению с контрацептивами другого состава.
Обновлено в 04:35
Футбол
Экс-игрок сборной Англии Адам Джонсон вышел из тюрьмы
Экс-полузащитник «Манчестер Сити», «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон 22 марта был выпущен из тюрьмы в Донкастере.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Разведка США узнала о переброске российских «Кинжалов» для испытаний
Российские военные перебросили 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» на полигон для проведения очередных испытаний, сообщил 21 марта CNBC со ссылкой на доклад разведки США.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Фёдоров покинул пост генерального директора «Динамо»
Фёдоров занимал пост генерального директора «Динамо» с апреля 2018 года.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Токио
В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
На пляже в США нашли необычную змеевидную рыбу
Жители США обнаружили необычную рыбу на пляже Лонг-Бич побережья Вашингтон. Они рассказали о своей находке специалистам Seaside Aquarium.
Обновлено в 01:15
Общество
Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту
Отношение к женщинам «как ко второму сорту», по мнению телеведущего, уходит корнями в христианство.
Обновлено в 04:25
Спорт
Ходока Иванова лишили медали чемпионата мира из-за допинга
Обновлено в 05:30