Финансы

Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населенияВести.Финанс вчера в 15:25

В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
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Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата

Финмаркетвчера в 11:51
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Обновлено в 07:55
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Диетолог порекомендовал россиянам принимать в пост витамины

Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько россиян соблюдают Великий пост.
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Бронированный «Гелик» защитит от взрыва двух гранат

Обновлено в 08:04
Финансы

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Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
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Обновлено в 03:16
Общество

Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России

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Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
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Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
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Авто

В России отзывают кроссоверы BMW X5

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Обновлено в 02:53
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Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке «Ромы»

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Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
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Шоу-бизнес

Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове

Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.
Обновлено в 00:55
Кино

Лора Линни снимется в режиссёрском дебюте Вигго Мортенсена

Трёхкратная номинантка на "Оскар" Лора Линни ("Шоу Трумана", "Шесть демонов Эмили Роуз"), Ханна Гросс ("Охотник за разумом") и Терри Чен ("Карточный домик") пополнили каст режиссёрского дебюта Вигго Мортенсена.
Обновлено вчера в 15:34
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Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Общество

Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток

Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Футбол

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Действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом.
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КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате

Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
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