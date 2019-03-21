Финансы
Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населенияВести.Финанс вчера в 15:25
В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
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Происшествия
В МВД подтвердили убийство полицейского в Нижнекамске
Обновлено в 05:44
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью
Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Футбол
Рафаэль Варан: «Не люблю обсуждать свое будущее публично»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан не стал обсуждать информацию о возможном уходе из мадридской команды.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 07:54
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Транспорт
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом
Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.
Обновлено в 07:49
Происшествия
Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области
Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Спорт
Загитова: спасибо всем, кто помогал мне в эти трудные моменты
Хочу сказать им огромное спасибо. Я знала, что меня очень тепло встретят в Японии.
Обновлено в 08:39
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Футбол
Футболист «Локомотива» Баринов вызван в сборную России
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вызов в сборную России на матч второго тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020 против сборной Казахстана.
Обновлено в 08:10
Политика
Киев выразил протест Москве из-за приговора украинцу Грибу
Министерство иностранных дел Украины выразило протест России из-за приговора украинскому гражданину Павлу Грибу, обвиняемому в содействии терроризму.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Диетолог порекомендовал россиянам принимать в пост витамины
Ранее ВЦИОМ выяснил, сколько россиян соблюдают Великий пост.
Обновлено в 07:32
Авто
Бронированный «Гелик» защитит от взрыва двух гранат
Обновлено в 08:04
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Транспорт
Около трети россиян назвали цены на такси завышенными
Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.
Обновлено в 03:16
Общество
Forbes назвал 15 бизнесменов, изменивших представление о России
Журнал Forbes составил рейтинг предпринимателей, «ломающих стереотипы и меняющих представление о России».
Обновлено в 05:35
Происшествия
Российские заключенные вскрыли животы гвоздями
В знак протеста против беспредела администрации десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями.
Обновлено в 07:52
Культура
Джон Траволта назвал любимых представителей русского искусства
Звезда Голливуда Джон Траволта признался в любви к русскому искусству.
Обновлено в 06:00
Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено 20 марта в 11:38
Авто
В России отзывают кроссоверы BMW X5
Российский офис компании объявил об отзыве 5 кроссоверов BMW X5 из-за дефекта ремней безопасности.
Обновлено в 02:53
Футбол
Джеко и Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке «Ромы»
Нападающие "Ромы" Эдин Джеко и Стефан Эль-Шаарави едва не подрались в раздевалке команды.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин
Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Здоровье
Правительство Севастополя премирует лучших медработников
Постановление принято сегодня в ходе Заседания Правительства Севастополя под председательством Губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Плохо стало певице Лолите Милявской после концерта в Ростове
Скорую вызвали помощники Лолиты Милявской. Приехавшие врачи неотложки диагностировали у певицы проблемы с давлением и сильный стресс.
Обновлено в 00:55
Кино
Лора Линни снимется в режиссёрском дебюте Вигго Мортенсена
Трёхкратная номинантка на "Оскар" Лора Линни ("Шоу Трумана", "Шесть демонов Эмили Роуз"), Ханна Гросс ("Охотник за разумом") и Терри Чен ("Карточный домик") пополнили каст режиссёрского дебюта Вигго Мортенсена.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Взрыв на китайском химзаводе попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Общество
Кобылкин рассказал о состоянии осмотренных в «китовой тюрьме» косаток
Состояние 10 осмотренных косаток в "китовой тюрьме" в Приморье оценивается как неплохое, сообщил журналистам глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий.
Обновлено в 08:01
Футбол
Эррера может сменить «МЮ» на «ПСЖ»
Действующий контракт Эрреры с "МЮ" истекает летом.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате
Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28