Финансы
Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населенияВести.Финанс вчера в 15:25
В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
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Экономика
Эксперты спрогнозировали рост безналичной оплаты в России
Эксперты прогнозируют и дальнейший рост популярности «пластика».
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
В Ростовской области школьница завернула новорождённого в пакет
16-летняя школьница родила ребёнка в туалете и завернула новорождённого в пакет. От чего умер младенец, предстоит выяснить следователям.
Обновлено вчера в 11:07
Хоккей
Хет-трик Барбашёва принёс «Сент-Луису» победу над «Детройтом»
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
В полицейскую будку у консульства России в Афинах бросили гранату
В полицейскую будку возле консульского отдела российского посольства в Афинах бросили взрывное устройство.
Обновлено в 02:05
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Российские пользователи пока сбои не фиксировали. 13 марта массовый сбой произошел в работе Instagram, Facebook и мессенджера WhatsApp.
Обновлено вчера в 23:32
Космос
Конец света 21 апреля: конспирологи пророчат, что Нибиру затмит Солнце
Согласно новому прогнозу, 21 апреля мифическая планета Нибиру заслонит Солнце, после чего температура на планете стремительно упадет до минус 273 градусов по Цельсию, то есть абсолютного нуля.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Запад не извлек уроков из операции в Югославии, заявил Лавров
Страны Запада не извлекли необходимого урока из операции по бомбардировке Югославии, но, напротив, продолжили проводить операции против суверенных стран, которые приводят к сотням тысяч жертв, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:18
Политика
МИД усомнился в объективности приговора Караджичу
МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.
Обновлено вчера в 14:29
Кино
Звезда «Игры престолов» перенесла инсульт в 24 года
Кларк перенесла две операции на головном мозге.
Обновлено в 01:23
Происшествия
Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае
В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
На Кумысной поляне 5 человек пострадали в массовой аварии
Сегодня, 22 марта, в Саратове произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего пострадали 5 человек.
Обновлено в 02:11
Наука
Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство
Для эксперимента ученые взяли пять молодых самцов макаки-резуса, не достигших полового созревания.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Boeing потерял контракт на 49 самолетов после крушения 737 MAX
Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia аннулировала многомиллиардный контракт с Boeing на покупку 49 пассажирских самолетов 737 MAX 8 после двух катастроф, которые произошли с участием этого лайнера.
Обновлено в 00:35
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Обновлено вчера в 14:10
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Многодетная мать довела врио главы Забайкалья до слез
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов не смог сдержать слез, отвечая на вопрос многодетной матери во время "Прямого разговора" с жителями региона.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Ульяновской области в ДТП погибли три человека
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.
Обновлено в 02:03
Культура
Джон Траволта рассказал о любимых представителях русского искусства
Нельзя отрицать, что в России лучшие художники, артисты, писатели, стране есть, чем гордиться, заявил в интервью РИА Новости голливудский актер Джон Траволта.
Обновлено в 01:22
Политика
Порт Находки отверг обвинения в нарушении санкций против КНДР
Ранее США назвали два российских порта — Владивосток и Находку — точками назначения для судов, нарушающих международные санкции, введенные в отношении КНДР.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено вчера в 15:52
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 00:10
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
На церемонии прощания с Юлией Началовой обнаружили мистический знак
Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Общество
Алексей Текслер осмотрел горящую свалку в Коркино
Обновлено в 01:45
Общество
Мэр французского Гавра покинул пост из-за скандала с фото в стиле ню
Мэр французского города Гавр Люк Лемонье ушел в отставку из-за скандала вокруг фотографий, на которых он запечатлен в обнаженном виде.
Обновлено вчера в 23:05
Игры
Официально: Control от Remedy выйдет 27 августа
Remedy подтвердила журналистам Game Informer, что Control действительно выйдет 27 августа на PS4, Xbox One и РС.
Обновлено вчера в 14:36