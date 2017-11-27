Финансы
Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населенияВести.Финанс 15:25
В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
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Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Хоккей
СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции
Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Вскрытие установило истинную причину смерти Юлии Началовой
Обновлено в 09:55
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".
Обновлено в 16:17
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей
Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Наука
Генетический анализ указал настоящую «колыбель человечества»
Ученые при помощи генетического анализа нашли истинную «колыбель человечества».
Обновлено в 05:16
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Спорт
Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов
Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.
Обновлено в 11:17
Кино
Вышел новый трейлер третьей части «Джона Уика»
Триквел срежиссировал, за что ему, конечно, мерси, все тот же Чад Стахелски.
Обновлено в 14:28
Авто
Pagani Huayra получит экстремальную версию Dragon
Компания Pagani Automobili работает над новой версией гиперкара Huayra под названием Dragon. Заказчиком выступила российская TopCar Design.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Кино
Умер заслуженный артист России Пётр Зайченко
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»
В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34
Авто
Новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe представлен официально
Вслед за остальными автопроизводителями компания Porsche выпустила купеобразную версию кроссовера. Новинкой оказалось Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено в 15:14
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Интернет
Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными
Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено в 15:48
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено в 08:32
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги
Мировой судебный участок №330 столичного района Бабушкинский расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 09:08
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Общество
Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего
Ниже расскажем о 10 высокооплачиваемых профессиях, которые будут востребованы в будущем.
Обновлено в 04:37