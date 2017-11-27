Финансы
Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населенияВести.Финанс 15:25
В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Происшествия
40 человек погибли в результате крушения парома в Ираке
Обновлено в 09:48
Происшествия
Главу Росгеологии отправили в отставку
Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес
Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом
Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Происшествия
В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
Обновлено в 17:42
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Общество
Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России
Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Под Воронежем взорвалась котельная, погиб человек
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Политика
Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая
Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Политика
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Кино
Объявлено название сиквела сказки «Последний богатырь»
Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино" сиквел будет называться "Последний богатырь: Корень зла".
Обновлено в 08:23
Происшествия
Неизвестные в британском Бирмингеме атаковали мечети
Пострадавших нет, в зданиях разбиты окна. По данным местной полиции, ночью неизвестный мужчина разбил кувалдой окна в четырех мечетях.
Обновлено в 06:59
Политика
Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах
Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России
Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Политика
Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина
Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:05
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Интернет
Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»
Компания в рамках обычной проверки безопасности обнаружила, что некоторые пароли пользователей социальной сети не защищены и видны десяткам тысяч сотрудников Facebook.
Обновлено в 11:53
Космос
Приближающийся к Земле астероид не принесёт вред планете
Крупный астероид на большой скорости летит к нашей планете, сообщают ученые НАСА.
Обновлено в 11:32
Политика
Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину
Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие
США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35
Вашингтон может приостановить подготовку к поставкам Анкаре истребителей F-35, что будет определённым сигналом для турецкой стороны.
Обновлено в 05:50
Кино
Актриса Маргарита Жарова умерла
«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено в 14:33