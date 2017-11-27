Финансы

Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населенияВести.Финанс 15:25

В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
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Минфин начнёт размещать ОФЗ для физических лиц в новом формате

REGNUM15:41

Минфин РФ сообщил о выпуске новых ОФЗ для населения

Вести.Финанс15:25

Минфин РФ со II квартала 2019 года начнет выпускать новые ОФЗ для населения

ПРАЙМ11:52

Минфин отменил комиссии по народным ОФЗ

Ведомости13:00

Минфин изменил формат «народных» облигаций

РБК12:06

Российский госдолг станет доступнее для россиян

Lenta.ru13:50

Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата

Финмаркет11:51
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Происшествия

40 человек погибли в результате крушения парома в Ираке

Обновлено в 09:48
Происшествия

Главу Росгеологии отправили в отставку

Глава "Росгеологии" Роман Панов отправлен в отставку, сообщила РИА Новости заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко.
Обновлено в 16:52
Шоу-бизнес

Лечащий врач Юлии Началовой оказался наркологом

Лечащий врач российской певицы Юлии Началовой Василий Шуров оказался практикующим врачом-наркологом.
Обновлено в 18:12
Происшествия

В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной

Обновлено в 17:42
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Общество

Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России

Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Интернет

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Под Воронежем взорвалась котельная, погиб человек

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного сторонника Гуаидо в терроризме

Обновлено в 18:30
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Политика

Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая

Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.
Обновлено в 13:39
Политика

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Кино

Объявлено название сиквела сказки «Последний богатырь»

Как сообщается в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию портала "Новости кино" сиквел будет называться "Последний богатырь: Корень зла".
Обновлено в 08:23
Происшествия

Неизвестные в британском Бирмингеме атаковали мечети

Пострадавших нет, в зданиях разбиты окна. По данным местной полиции, ночью неизвестный мужчина разбил кувалдой окна в четырех мечетях.
Обновлено в 06:59
Политика

Зеленский мог отказаться от участия в президентских выборах

Кандидат в президенты Украины артист Владимир Зеленский заявил, что отказался бы от участия в выборах, если бы лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук решил выдвинуть свою кандидатуру.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
Обновлено в 14:00
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Происшествия

В Самаре тело пропавшей осенью девушки нашли на козырьке подъезда

Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено в 16:05
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Интернет

Facebook хранил пароли пользователей в «открытом доступе»

Компания в рамках обычной проверки безопасности обнаружила, что некоторые пароли пользователей социальной сети не защищены и видны десяткам тысяч сотрудников Facebook.
Обновлено в 11:53
Космос

Приближающийся к Земле астероид не принесёт вред планете

Крупный астероид на большой скорости летит к нашей планете, сообщают ученые НАСА.
Обновлено в 11:32
Политика

Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Обвиняемый в рассылке взрывных устройств критикам Трампа признал вину

Американец Сесар Сайок, обвиняемый в рассылке самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа, в четверг в суде признал свою вину, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 17:34
Армия и оружие

США пригрозили Турции отменой поставок истребителей F-35

Вашингтон может приостановить подготовку к поставкам Анкаре истребителей F-35, что будет определённым сигналом для турецкой стороны.
Обновлено в 05:50
Кино

Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено в 14:33
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