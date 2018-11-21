Финансы
Минфин РФ разместил ОФЗ на 10 млрд рублей
Минфин РФ разместил ОФЗ на 10 млрд рублейНакануне.Ruвчера в 10:01
Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 10 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Накануне.Ruвчера в 10:01
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Финансы
Мосбиржа ожидает прихода китайских инвесторов на рынок акций России
Китайские инвесторы по мере ознакомления с реалиями и преимуществами России вскоре придут на российский фондовый рынок и будут все более активно вкладывать капитал в российские ценные бумаги.
Обновлено вчера в 22:34
Финансы
Рубль немного повышается на нефти и словесных интервенциях главы ЦБ
Попытки коррекционного роста рынка нефти и словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной поддержали курс рубля.
Обновлено вчера в 11:37
Финансы
Набиуллина заявила о необходимости умеренно жесткой политики ЦБ
Председатель ЦБ отметила, что «выбор конкретных шагов в денежно-кредитной политике будет осуществляться с учетом практической реализации тех или иных рисков и их влияния на инфляционные ожидания».
Обновлено в 00:00
Финансы
Индекс потребдоверия в США в ноябре снизился сильнее ожиданий
Индекс потребительского доверия в США в ноябре 2018 года уменьшился до 97,5 пункта с октябрьского уровня в 98,6 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета.
Обновлено вчера в 12:15
Финансы
Кудрин призвал сократить программу внутренних займов
Выступая в Совете Федерации по вопросу поправок в федеральный бюджет 2018 года, Кудрин сообщил, что в 2018 году прогнозируется около 660 млрд рублей чистых заимствований, а в 2019 году объём внутренних заимствований резко увеличится — до 1,7 трлн рублей.
Обновлено вчера в 09:19
Финансы
«Ак Барс» Банк заработал 6 млрд рублей с начала года
Финансовую отчетность за первые девять месяцев этого года по МСФО опубликовал «Ак Барс» банк.
Обновлено вчера в 14:24
Финансы
Темпы роста ВВП Эфиопии достигли 8% в год
Группа Всемирного Банка обнародовала доклад, где отметила крайне высокие темпы прироста ВВП Эфиопии, которые составили 7,7% за 2017/18 финансовый год, а в настоящее время прирост экономики держится на уровне 8%. Согласно прогнозам Банка, ВВП вырастет более чем на 8% в текущем финансовом году 2018/19.
Обновлено вчера в 13:46
Финансы
Крипторынок продолжит валиться на фоне снижения аппетита к риску
Основные криптовалюты продолжают падать, торгуясь на своих годовых минимумах на фоне снижения аппетита к риску.
Обновлено вчера в 09:58
Финансы
Расчет в нацвалюте между РФ и КНР увеличился на 105% в III квартале
Глава представительства Банка России в Пекине Владимир Данилов заявил, что в третьем квартале объем российско-китайских расчетов в национальной валюте вырос на 105 процентов до почти пяти миллиардов юаней, в долларовом выражении — 706 миллионов.
Обновлено вчера в 19:57
Финансы
В бюджете ФОМСа Коми не учли рост зарплат бюджетников
Фото Виктора Бобыря Сегодня на заседании фракции "Единой России" в Госсовете Коми руководитель регионального Фонда обязательного медицинского страхования Андрей Крылов рассказал о том, как изменится бюджет организации на 2019 год.
Обновлено вчера в 10:01
Финансы
Голубовский: судьба американского доллара может быть печальной
Голубовский \: судьба американского доллара может быть очень печальной По словам Голубовского, обвал доллара выгоден американской экономике и президенту США Дональду Трампу с точки зрения развития экспорта.
Обновлено вчера в 09:35
Финансы
ОТП Банк предлагает новую кредитную карту «Большой cash back»
ОТП Банк предложил новый продукт — кредитную карту «Большой cash back».Комиссия за выпуск и обслуживание карты не взимается.
Обновлено вчера в 07:24
Финансы
В Турции выросли иностранные инвестиции в ценные бумаги
Турции необходимо привлекать иностранные инвестиции в свою экономику, чтобы помочь финансировать дефицит счёта текущих операций и снизить процентные ставки по займам, которые увеличились до самых высоких уровней на фоне роста инфляция до 25,2%.
Обновлено вчера в 10:06
Финансы
Rietumu предложил услугу Cross-currency платежей
Латвийский банк Rietumu предложил клиентам, занятым в сфере международной торговли, особый платежный сервис — cross-currency европлатежи.
Обновлено вчера в 04:42
Финансы
Облправительство хочет сократить госдолг региона на 23% за три года
Именно для снижения госдолга бюджет региона составлен с профицитом (излишек денег в казне по сравнению с запланированами расходами) в 579 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 12:06