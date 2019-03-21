Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларовИнтерфакс 15:45

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
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Минфин разместил 16-летние евробонды на $3 млрд

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
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