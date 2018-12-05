Финансы

Минфин РФ прервал серию рекордных закупок валюты
Вестник Кавказа
06:23

Министерство финансов России с 7 декабря по 14 января закупит иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 366,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. Ежедневный объем закупок в валютном эквиваленте составит 17,4 млрд рублей.
Вестник Кавказа06:23

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Сегодняшнее число

Коммерсантъ17:28

Правило на ₽4 трлн: как закупки валюты повлияли на российскую экономику

РБК13:47

Минфин закупит у Центробанка валюту на 366,1 млрд рублей

Известия07:53

Минфин впервые с августа сократит закупки иностранной валюты

Ведомости04:35

Минфин в период с 7 декабря по 14 января направит на покупку валюты 366,1 млрд руб

ТАСС04:19

Минфин с 7 декабря по 14 января купит у ЦБ валюту на 366 млрд рублей

Интерфакс04:13

Минфин РФ почти на треть сократил плановый объем покупок валюты в декабре

Financial One04:23
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Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Финансы

Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита

Напомним, в сентябре глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что компания собирается повысить максимальный возраст по ипотеке по причине изменений в пенсионной реформе.
Обновлено в 16:25
Финансы

Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа»

Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли на 1% - до 5260 рублей, капитализация компании достигла 4,474 трлн рублей, по этому показателю нефтяная компания вышла на второе место после "Роснефти" (4,6526 трлн рублей), сместив Сбербанк (4,401 трлн рублей).
Обновлено в 11:41
Финансы

Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей

Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено в 12:21
Финансы

Налогоплательщики Москвы заплатили в бюджет 2,5 млрд рублей

За 10 месяцев 2018 года доходы консолидированного бюджета РФ от налогоплательщиков Москвы составили 2 443,3 млрд рублей или 109% к уровню поступлений аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 07:53
Финансы

Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей

Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:22
Финансы

В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей

В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 10:14
Финансы

«Человек-тариф» дал толчок доллару и «убил» акции

Вчера, расхваливая эффективность введения тарифов, президент США Дональд Трамп объявил себя "человеком-тарифом".
Обновлено в 08:44
Финансы

Societe Generale назвал наиболее уязвимые валюты EM

Эксперты Societe Generale отмечают, что покупать валюты развивающихся стран надо не тогда, когда они дешевы, а когда будут выполнены все три указанные выше ключевые условия.
Обновлено в 06:49
Финансы

Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей

Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено в 09:10
Финансы

Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк

4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.
Обновлено в 00:27
Финансы

Индийский ЦБ решил не менять процентные ставки

Резервный банк Индии (Центробанк страны) по итогам заседания в среду ожидаемо не стал менять значения процентных ставок на фоне значительного замедления инфляции, чтобы поддержать экономику, которая частично утратила импульс роста.
Обновлено в 06:49
Финансы

Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления

Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.
Обновлено вчера в 15:59
Финансы

Международный Коммерческий Банк вводит сезонный вклад «Снежинка»

Международный Коммерческий Банк с 5 декабря предлагает вклад «Снежинка». Депозит открывается в рублях на 370 дней под 7,15% годовых.
Обновлено в 03:23
Финансы

ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках

Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.
Обновлено в 08:57
Финансы

В ближайшие дни рубль продолжит торговаться вблизи 67 руб./долл. - Банк «Санкт-Петербург»

Сегодня из-за низкой торговой активности существенных движений ждать не стоит, а в ближайшие дни на фоне сохраняющихся негативных настроений инвесторов, вероятно, рубль продолжит торговаться вблизи 67 руб./долл.
Обновлено в 04:43
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