Министерство финансов России с 7 декабря по 14 января закупит иностранную валюту в рамках бюджетного правила в объеме 366,1 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. Ежедневный объем закупок в валютном эквиваленте составит 17,4 млрд рублей.

Финансы Финансы Сбербанк поднял верхнюю границу возраста для получения кредита Напомним, в сентябре глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что компания собирается повысить максимальный возраст по ипотеке по причине изменений в пенсионной реформе.

Финансы Финансы Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа» Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли на 1% - до 5260 рублей, капитализация компании достигла 4,474 трлн рублей, по этому показателю нефтяная компания вышла на второе место после "Роснефти" (4,6526 трлн рублей), сместив Сбербанк (4,401 трлн рублей).

Финансы Финансы Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.

Финансы Финансы Налогоплательщики Москвы заплатили в бюджет 2,5 млрд рублей За 10 месяцев 2018 года доходы консолидированного бюджета РФ от налогоплательщиков Москвы составили 2 443,3 млрд рублей или 109% к уровню поступлений аналогичного периода прошлого года.

Финансы Финансы Банк «Санкт-Петербург» выпустил ипотечные облигации на 7,5 млрд рублей Банк "Санкт-Петербург" на Московской бирже разместил облигации по секьюритизации ипотечных кредитов на 7,5 млрд рублей.

Финансы Финансы В Тюменской области вкладчики доверили банкам 766 млрд рублей В среднем на каждого жителя региона приходится по 206 тысяч рублей В банках Тюменской области, с учетом ХМАО - Югры и ЯНАО, за январь-октябрь 2018 года вклады населения увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.

Финансы Финансы «Человек-тариф» дал толчок доллару и «убил» акции Вчера, расхваливая эффективность введения тарифов, президент США Дональд Трамп объявил себя "человеком-тарифом".

Финансы Финансы Societe Generale назвал наиболее уязвимые валюты EM Эксперты Societe Generale отмечают, что покупать валюты развивающихся стран надо не тогда, когда они дешевы, а когда будут выполнены все три указанные выше ключевые условия.

Финансы Финансы Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.

Финансы Финансы Самым убыточным российским банком на Украине стал Сбербанк 4 декабря 2018 года стало известно, что самым убыточным российским банком на Украине стала «дочка» ПАО «Сбербанк России», получившая за 10 месяцев убыток размером 7 млрд гривен или 16,5 млрд рублей по курсу Центробанка РФ на 5 декабря 2018 года.

Финансы Финансы Индийский ЦБ решил не менять процентные ставки Резервный банк Индии (Центробанк страны) по итогам заседания в среду ожидаемо не стал менять значения процентных ставок на фоне значительного замедления инфляции, чтобы поддержать экономику, которая частично утратила импульс роста.

Финансы Финансы Аналитики подсчитали потери Украины из-за неэффективного управления Украина теряет ежегодно 26 млрд миллиардов долларов из-за неэффективного управления, говорится в сообщении на сайте Центра экономической стратегии.

Финансы Финансы Международный Коммерческий Банк вводит сезонный вклад «Снежинка» Международный Коммерческий Банк с 5 декабря предлагает вклад «Снежинка». Депозит открывается в рублях на 370 дней под 7,15% годовых.

Финансы Финансы ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.