Экономика

Минфин РФ предложил ЦБ скрывать реорганизации банков из-за санкцийНовые Известия 06:33

Минфин России порекомендовал Центробанку не раскрывать информацию о реорганизации кредитных учреждений в случае, если руководство последних находится под зарубежными санкциями. Соответствующий проект постановления появился на портале проектов нормативных правовых актов.
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Минфин предложил засекретить слияния банков

РБКвчера в 23:00

Российские банки захотели спрятать от санкций

Lenta.ru03:14

Минфин предложил скрывать информацию о реорганизации находящихся под санкциями банков

Коммерсантъ02:43

Минфин предлагает не сообщать публично реорганизации банков, находящихся под санкциями

Эхо Москвы01:32

ЦБ получит возможность засекретить информацию о слиянии банков

Российская газета01:30

Минфин предложил ЦБ не сообщать о реорганизации находящихся под санкциями банков

Ведомости01:06

Минфин предложил ЦБ не раскрывать информацию о начале реорганизации банков под санкциями

ТАСС06:36
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Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Обновлено в 06:18
Политика

Зариф: Иран не желает войны с США

Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран не желает войны с США, но будет защищаться, если Вашингтон первым начнёт столкновения с Тегераном.
Обновлено в 08:46
Игры

Mordhau продалась тиражом в 500 тысяч копий за первую неделю

Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей, под названием Mordhau, за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.
Обновлено в 03:29
Футбол

Рибери продолжит карьеру после ухода из «Баварии»

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери рассказал о карьерных планах после ухода из немецкого клуба.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Опубликованы данные с черных ящиков разбившегося в Шереметьево SSJ 100

Источник привел данные "черных ящиков" и пояснил, что самолет попал в грозовой фронт, что привело к скачку напряжения и последующему отказу некоторых систем.
Обновлено в 11:43
Политика

Зеленский назвал европейский выбор Украины безальтернативным

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по политике соседства и расширению ЕС Йоханнесом Ханом заявил, что курс страны в ЕС является безальтернативным и он готов его защищать.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Причиной катастрофы в Шереметьево могла стать ошибка пилотов

По предварительным оценкам экспертов, причиной гибели людей в самолете Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" могли стать ошибочные действия пилотов, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:13
Футбол

Жирков может перейти в «Тамбов»

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может продолжить карьеру в «Тамбове» в случае выхода этой команды в Российскую Премьер-Лигу.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Вооруженный мужчина захватил заложников в табачной лавке во Франции

Неизвестный преступник захватил заложников в табачной лавке в тулузском пригороде Бланьяк, неподалеку от которого расположен аэропорт четвертого по численности населения города Франции.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оказалась под капельницей

Из-за стресса Алене Водонаевой стало плохо, она вызвала скорую помощь и теперь лежит дома под капельницами.
Обновлено в 07:00
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Происшествия

Петербургский суд смягчил приговор «ловцу покемонов» Соколовскому

Обновлено в 12:18
Происшествия

Минтранс предложил наградить бортпроводников сгоревшего SSJ100

Обновлено в 10:23
Общество

В Чечне появилось такси только для женщин

В Чечне появилось первое в республике такси для перевозки женщин женщинами.
Обновлено в 07:51
Общество

Возложение цветов к памятнику Тухачевскому в честь 9 мая объяснили

Вроде бы все верно, но в соцсетях разразилась настоящая буря: на снимках дети возлагали цветы к памятнику расстрелянному в 1937-м году маршалу Тухачевскому.
Обновлено в 12:01
Общество

В России упростят процедуру признания инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что намерен в скором времени утвердить новые правила признания человека инвалидом.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Стюардессу, спасавшую пассажиров SSJ-100, назвали героиней в Британии

Читатели изданий Daily Mail и Metro восторгаются профессионализмом бортпроводницы компании «Аэрофлот» Татьяны Касаткиной, которая помогала пассажирам покинуть горящий самолет в «Шереметьеве».
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес

Роды Меган Маркл пошли не так, как она планировала

В воскресенье днем герцогиню Сассекскую под охраной доставили в госпиталь Лондона, по словам источников, скорее всего, в Портленд, где спустя пару минут после рассвета в понедельник и родился новый член королевской семьи.
Обновлено в 05:54
Происшествия

ФСБ задержала шестерых подозреваемых в нападениях националистов

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) задержали шестерых националистов, которых подозревают в нападении на людей с травматическим и холодным оружием в Москве, Владимире и Рязани.
Обновлено в 10:05
Хоккей

Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода

Чемпион мира 2005 года в составе сборной Чехии по хоккею вратарь Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года, сообщается в микроблоге чешской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Суд арестовал четырех фигурантов дела о грязной нефти в «Дружбе»

В Самаре арестовали четверых членов организованной преступной группы, которые совершали поставку нефти через нефтепровод "Дружба" в загрязненном виде, чтобы скрыть ее хищение.
Обновлено в 10:56
Футбол

Юношеская сборная России проиграла Португалии

Напомним, что в первом туре юношеская сборная России проиграла Исландии (2:3). Шансов подняться выше третьего места нет.
Обновлено в 11:58
Общество

Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год

Минтруд России подготовил предложения о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 11:29
Политика

Пескова спросили о мнении Глазьева про заселение Донбасса евреями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание советника Владимира Путина Сергея Глазьева в блоге в газете "Завтра" о том, что Киев может заселить Донбасс евреями.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Россиянин осужден на 14 месяцев за ограбление банка на Шпицбергене

Суд норвежского Трюмсе приговорил к 14 месяцам лишения свободы гражданина России, который в декабре пытался ограбить банк в городе Лонгиийр на Шпицбергене.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Пилот SSJ-100 вернулся в горящий самолет за напарником

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов вернулся в охваченный пламенем салон за вторым пилотом и помог ему выбраться оттуда.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В Дагестане телеведущая MTV погибла после наезда автомобиля

Дагестанская телеведущая «MTV Столица» Тамилла Абдулаева попала под машину в Махачкале и позднее скончалась в больнице, сообщила РБК пресс-секретарь Минздрава республики Залина Муртазалиева.
Обновлено в 11:33
Кино

HBO извинился за появившийся в «Игре престолов» стаканчик из Starbucks

Телеканал HBO пошутил по поводу появившегося в эпизоде «Игры престолов» стакана кофейни Starbucks.
Обновлено в 04:02
Здоровье

Названа главная причина преждевременной смертности

Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Здоровье

Разоблачение фитоняшек. Блогеры Елена Корнилова, Санжаровская, Шилдовская

Обновлено в 10:30
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