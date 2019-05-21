Минфин РФ предлагает постепенно отказаться от ИИС с налоговым вычетомВести.Финанс 06:31

Помимо получаемого в результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. руб. (возврат до 52 тыс. руб. в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

Минфин РФ предлагает постепенно отказаться от ИИС с налоговым вычетом

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