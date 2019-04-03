Экономика
Минфин РФ пока не штрафует Венесуэлу за неуплату долгаREGNUM вчера в 21:32
У Каракаса ещё остаётся время, чтобы заплатить просроченную выплату долга перед Москвой за март, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что Венесуэла ещё не перечислила деньги за март, но пока можно обойтись без штрафных санкций в её адрес.
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Минфин: у Венесуэлы есть месяц на выплату транша по долгу России «без последствий»
Коммерсантъвчера в 11:48
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