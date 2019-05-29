Энергетика
Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»REGNUM 05:39
Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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с чего всё началось
"Транснефть" должна самостоятельно нести финансовую ответственность за ситуацию, сложившуюся с экспортным нефтепроводом "Дружба", считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.Интерфакс01:13
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