Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»REGNUM 05:39

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба». Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.
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В Минфине посчитали неправильным компенсировать «Транснефти» убытки на «Дружбе»

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