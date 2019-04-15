Экономика
Минфин РФ на аукционе в среду предложит ОФЗ на 20 млрд рублейБанки.ру 09:45
Минфин России на аукционе в среду, 14 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) одной серии в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Авто
Changan рассекретил роскошный салон нового Changan CS55
Обновлено в 00:07
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Экономика
Почти 300 млрд вернули банкам «Траст» и «Открытие» бывшие собственники
Банки «Траст» и «ФК Открытие», которые в 2017-2018 годах были переданы на санацию в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС), получили около 300 млрд рублей от своих бывших владельцев.
Обновлено в 10:12
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Блокадница раскритиковала Бузову за шутку на тему блокады Ленинграда
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
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Происшествия
Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей
Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
Политика
Кремль прокомментировал жесткие действия правоохранителей на митингах
В Кремле считают оправданными жесткие действия правоохранителей для пресечения беспорядков.
Обновлено в 07:56
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выйдет на госиспытания в сентябре
В течение недели новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" выйдет для отработки завершающего этапа заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря.
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Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин встретится с подрядчиком, который занимается строительством трассы "Таврида" в Крыму.
Обновлено в 08:02
Политика
США внесли в черный список Калужский радиотехнический институт
США ввели санкции против Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ).
Обновлено в 10:28
Здоровье
Назван продлевающий молодость овощ
Обновлено в 02:55
Спорт
IWF отстранила пятерых российских тяжелоатлетов за допинг
Обновлено в 06:29
Энергетика
«Укртранснафта» заявила, что получила компенсацию за «грязную нефть»
«Укртранснафта» 31 июля сообщила, что получила от «Транснефти» часть компенсации в размере более 2,3 миллиона евро за попадание некачественной нефти в «Дружбу».
Обновлено в 09:57
Общество
Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине
Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.
Обновлено в 05:58
Гаджеты
Huawei представила интеллектуальный интерфейс EMUI 10
Huawei на конгрессе разработчиков Huawei Developers Congress официально представила новую версию фирменного пользовательского интерфейса EMUI10.
Обновлено в 09:18
Общество
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»
Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Игумена отстранили от служения за жесткое крещение ребенка
Игумен храма Покрова Пресвятой Богородицы в Гатчине Фотий (Василий Нечепоренко) отстранен от службы на год.
Обновлено вчера в 03:45
Политика
Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата
Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
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Космос
Галактический дуэт попал в объектив «Хаббла»
Галактики тоже могут объединяться в пары, доказывает новый снимок космического телескопа "Хаббл".
Обновлено 10 августа в 11:05
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
У главы МИД Германии третий раз за год сломался самолет
В Германии в очередной раз сломался правительственный самолёт.
Обновлено в 04:44
Экономика
США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая
США приняли решение отложить введение пошлин в 10% на некоторые товары из Китая.
Обновлено в 10:37
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
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Футбол
Ракицкий опубликовал видео со словами Дзюбы «Россия и Украина — братья»
На видео, опубликованном в Instagram Ракицкого, Дзюба подошёл к украинцу и сказал: «Россия и Украина — братья!»
Обновлено в 09:59