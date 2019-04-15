Минфин России на аукционе в среду, 14 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) одной серии в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ на аукционе в среду предложит ОФЗ на 20 млрд рублей

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