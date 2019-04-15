Экономика
Минфин РФ на аукционе в среду предложит ОФЗ на 20 млрд рублейБанки.ру вчера в 09:45
Минфин России на аукционе в среду, 14 августа, предложит облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) одной серии в объеме 20 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.
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Более 50 человек пострадали в результате ДТП в Рио-де-Жанейро
По меньшей мере 51 человек пострадал в результате крупного ДТП с участием двух автобусов в центре Рио-де-Жанейро.
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Тбилиси занизил ущерб от потери российских туристов, заявила Бурджанадзе
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Армия и оружие
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Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью
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Чтобы защитить свой организм от рака, курящим людям следует в обязательном порядке ввести в свой рацион ряд продуктов.
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Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
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Строители трассы «Таврида» отчитались перед Владимиром Путиным
Трасса «Таврида» в Крыму будет сдана в декабре 2020 года в четырехполосном варианте.
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Эдуард Успенский не был добрым дедушкой-сказочником
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Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
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Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Обновлено вчера в 07:36
Финансы
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По отношению к евро рубль впервые с 5 августа опустился ниже 72.50. Курс доллар/рубль на вечерних торгах консолидируется в районе 64.90.
Обновлено вчера в 14:14
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В России изменились правила передачи прав на недвижимость
В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
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Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой
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Синоптики рассказали о возвращении летнего тепла в Москву
Синоптики в беседе с RT заявили о нормализации погоды в Москве.
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Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
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Авто
Renault подняла цены на большинство своих моделей в России
Французская компания Renault увеличила стоимость своих автомобилей на российском рынке.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
75-дюймовый 4K-телевизор Xiaomi Mi TV 4S подешевел до 693 долларов
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Армия и оружие
РЭБ «Красуха» глушит электронику израильских F-35
Американское военное издание The National Interest указывает на то, что российские военные специалисты в Сирии на сегодняшний день тестируют комплексы РЭБ на истребителях пятого поколения F-35 ВВС Израиля.
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