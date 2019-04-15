Министерство финансов РФ 14 августа проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года.

Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублей

Армия и оружие Более двух тысяч зенитчиков подняли по тревоге в Хабаровском крае По данным ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа, дислоцированные в Хабаровском крае зенитчики соединения войск противовоздушной обороны подняты по тревоге в рамках проверки боевой готовности.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Авто Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".

Общество В России снизилось количество зарегистрированных браков Количество регистраций браков в ЗАГСе за первую половину 2019 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Росстата.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Политика Трутнев решил наказать Росрыболовство за невыполнение поручения Путина В отношении руководства Росрыболовства, которое не выполнило поручение президента о строительстве краболовного флота, необходимо принять меры.

Политика Для российских ученых ужесточили правила общения с иностранцами Министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями.

Политика На Украину прибыл разоблачивший коррупцию Порошенко бизнесмен из США Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин, который разоблачил коррупционные схемы бывшего президента Украины Петра Порошенко, прилетел на историческую родину.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.

Шоу-бизнес В Сети опубликовано фото располневшей Аллы Пугачевой На фан-странице Instagram дочери Примадонны опубликовано архивное фото с Аллой Пугачевой.

Происшествия AP: террорист из Крайстчерча отправил письмо в Россию Австралиец Брентон Таррант, который обвиняется в терактах в мечетях новозеландского Крайстчерча, отправил из тюрьмы послание в Россию.

Происшествия В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов 70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

Экономика «Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта «Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Происшествия ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.

Политика Украина хочет создать режимный морской район вокруг Крыма В издании указывают на то, что при реализации инициативы, в акватории Черного и Азовского моря возникнет небезопасная обстановка, поскольку повышается риск столкновения судов.

Экономика Экономисты оценили потери России от санкций в ₽800 млрд «Учитывая, что ВВП России вырос в 2014 году на 0,7% и упал в 2015 году на 2,3%, мы заключаем, что российская экономика вошла бы в рецессию даже без санкций», — подчеркивают эксперты.

Политика В Москве рассекречены документы о пакте Молотова — Риббентропа В Доме Российского исторического общества в Москве был представлен сборник архивных документов, согласно которым инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия.

Происшествия В Ростове фельдшер пнул ногой пожилую пациентку и уехал Жители Ростова-на-Дону требуют наказать фельдшера, который пнул лежавшую на асфальте женщину и уехал, однако врачи станции скорой помощи уверяют, что понести наказание должна сама пациентка, которая набросилась на медиков.

Гаджеты В США запретили провозить в самолетах ноутбуки MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США запретило провозить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 2015 – 2017 годов после того, как «яблочная» компания заявила о риске возгорания батарей в этих устройствах, пишет издание The Hill.