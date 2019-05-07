Финансы
Минфин РФ на аукционах в среду предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ вчера в 09:04
Минфин России на аукционах 8 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
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Происшествия
Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией
Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.
Обновлено в 01:14
Технологии
Минкомсвязь предложила оценить глав госкорпораций по «цифровому KPI»
В конце апреля Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) объявило конкурс на оказание услуг по анализу и экспертно-аналитическому сопровождению разработки и реализации стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии
Девушки, которые смогли выжить после схода лавины, рассказали об инциденте, унесшем жизни семи человек.
Обновлено в 03:19
Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29
После воссоединения Крыма с Россией на территории полуострова осталось несколько десятков украинских кораблей и порядка десяти МиГ-29.
Обновлено вчера в 20:09
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров с пилотом SSJ-100
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Пилот вернулся в горящий «Суперджет» спасать оставшихся
На кадрах, которые сделал один из пассажиров самолета Олег Молчанов, можно увидеть, как один из членов экипажа спускается из кабины пилотов по тросу.
Обновлено вчера в 12:38
Общество
Школьное питание в России проверят на дискриминацию
Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.
Обновлено в 03:00
Театры
Самбурская заявила об уходе из Театра на Малой Бронной
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Обновлено вчера в 22:48
Общество
Минобороны показало неизвестные фронтовые фото советских маршалов
Министерство обороны России накануне Дня Победы опубликовало на своем сайте неизвестные ранее фронтовые фотографии ряда высших военных чинов.
Обновлено вчера в 18:30
Авто
В Сети появились фотографии нового Lexus GX
Фотошпионы запечатлели новинку во время дорожных испытаний. Новую порцию снимков внедорожника Lexus GX представили американские журналисты.
Обновлено вчера в 15:33
Происшествия
В Тюмени массово эвакуируют торговые центры
В Тюмени «заминировали» четыре торговых центра.
Обновлено в 03:09
Единоборства
Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
Турне российского чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов по Великобритании отменено.
Обновлено в 02:10
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес
Суд приостановил дело по иску к Началовой и Фролову
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением
Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.
Обновлено в 01:30
Политика
Многодетным семьям предлагают выделять по 450 тысяч рублей на ипотеку
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от нескольких фракций внесли законопроект, который позволит оказать существенную помощь многодетным семьям.
Обновлено 06 мая в 09:51
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуируют торговые центры
Последняя волна эвакуаций из торговых центров в Екатеринбурге прошла менее месяца назад, 13 апреля.
Обновлено в 01:16
Политика
Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу
Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.
Обновлено в 02:12
Общество
Врачи рассказали об опасности полоскания рта после чистки зубов
По словам детского стоматолога профессора Николы Иннес, снизить риск разрушения зубов на 25% поможет использование зубной пасты с фтором (концентрация химического элемента должна составлять 1350-1500 ppmF).
Обновлено в 00:50
Общество
Штрафы за превышение скорости предложили привязать к доходу водителя
Заместитель руководителя московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин предложил привязать размер штрафа за превышение скорости к уровню дохода водителя или к стоимости автомобиля.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова впервые показала лицо старшего сына
Несколько часов назад актриса все-таки решила показать старшего сына во всей красе.
Обновлено вчера в 10:34
Путешествия
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
Эксперты определили три главных способа мошенничества: они связаны с продажей авиабилетов, арендой жилья и паломническими турами.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
РФС опубликовал билетную программу на летние матчи сборной России
Российский футбольный союз сообщил о старте продажи билетов на ближайшие матчи сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Японии автомобиль врезался в группу детей
Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.
Обновлено вчера в 22:51
Политика
Иран отказался исполнять часть обязательств по ядерной сделке
США в мае 2018 г. объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций в отношении страны.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Во Владивостоке эвакуировали несколько торговых центров
В соцсетях опубликованы фото и видео с мест эвакуации: на них видно, что людей вывели как минимум из семи крупных торговых центров Владивостока.
Обновлено в 02:38