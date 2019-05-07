Финансы

Минфин РФ на аукционах в среду предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ вчера в 09:04

Минфин России на аукционах 8 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
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Минфин 8 мая предложит инвесторам ОФЗ выпусков 26226 и 26209

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ТАССвчера в 09:32

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Минфин РФ на аукционах в среду предложит ОФЗ двух выпусков

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Минфин предложит ОФЗ двух выпусков в среду

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