Минфин РФ на аукционах в среду предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ 09:04

Минфин России на аукционах 8 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ на аукционах в среду предложит ОФЗ двух выпусков

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