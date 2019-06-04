Финансы
Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ 09:35
Минфин России на аукционах 5 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
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Политика
Пушков: Зеленский идет по стопам Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает политику экс-президента Петра Порошенко в борьбе с проектом газопровода «Северный поток — 2», заявил член Совета Федерации Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:54
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На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
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Обновлено в 08:19
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Мать и сын погибли на пожаре в поселке Маркова
Обновлено в 23:12
Космос
Астрофизики впервые «поймали» гигантскую звездную вспышку
Группа исследователей впервые обнаружила и выяснила природу мощного извержения в атмосфере активной звезды HR 9024, отмеченное интенсивной вспышкой рентгеновского излучения с последующим выбросом гигантского пузыря плазмы.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено в 21:51
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Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься
В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Общество
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Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
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Общество
Рианна стала самой богатой певицей в мире по версии Forbes
Американская певица Робин Рианна Фенти, более известная как Рианна, стала самой богатой женщиной-музыкантом в мире.
Обновлено в 22:37
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В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Обновлено в 22:34
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
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Политика
Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины».
Обновлено в 06:07
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Синоптики предупредили красноярцев о ночных заморозках
Красноярцам пообещали ночные заморозки до минус двух градусов.
Обновлено в 22:21
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Стал известен план Хабиба Нурмагомедова на бой с Порье
Бой Хабиба и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. Ранее сообщалось, что Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC.
Обновлено в 22:33
Экономика
Как долго придется ждать рецессии в США?
Уже много раз было сказано, что инверсия кривой доходностей всегда предшествовала рецессии.
Обновлено в 22:46
Армия и оружие
РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»
Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Бородину заподозрили в покупке первого места на конкурсе для дочери
Пользователи соцсетей заподозрили телеведущую Ксению Бородину и супругу рэпера Джигана Оксану Самойлову в покупке первых мест для своих дочерей на соревнованиях по художественной гимнастике.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся
В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено в 23:26
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак уволила всю свою команду
Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Испытания тральщика «Владимир Емельянов» начнутся в июне
Швартовые испытания корабля противоминной обороны ВМФ РФ проекта 12700 «Владимира Емельянова» начнутся в июне этого года.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Космос
РАН попросит у «Роскосмоса» денег на венерианский проект
Опытно-конструкторские работы по проекту «Венера-Д» потребуют порядка семнадцати миллиардов рублей, и Совет РАН по космосу намерен просить эти деньги у «Роскосмоса», сообщает 3 июня ТАСС со ссылкой на представителя РАН Льва Зеленого.
Обновлено в 03:37
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Скандальную детскую больницу ликвидируют в Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов распорядился ликвидировать Детскую клиническую больницу Улан-Удэ.
Обновлено в 22:06
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.
Обновлено в 21:55
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28