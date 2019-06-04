Финансы
Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ 09:35
Минфин России на аукционах 5 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 10:01, Ашберн
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Политика
Трамп пообещал Британии «феноменальную» торговую сделку
Соединенные Штаты обязуются заключить "феноменальную" торговую сделку с Великобританией после ее выхода из Евросоюза, заявил президент США Дональд Трамп во вторник.
Обновлено в 09:22
Политика
В Кремле оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Как отметил Песков, Кучма — авторитетный и опытный политик, но в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе важна позиция самого президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:45
Игры
Консольный релиз Redeemer: Enhanced Edition задержится до 12 июля
Компания «Бука» совместно с издательством Ravenscourt Games ранее сообщали, что кровавый боевик Redeemer: Enhanced Edition от российской команды Sobaka Studio выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 25 июня.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Трасса «Сортавала» перекрыта из-за ДТП с газовозом
Обновлено в 09:09
Происшествия
В КБР нашли тело утонувшего ребенка
Тело ребенка обнаружено под мостом у реки Черек рядом с сельским поселением Октябрьское, уточнили в ГУ МЧС по КБР.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам
Обновлено в 08:52
Общество
20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники
90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
Обновлено в 08:21
Политика
В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin»
В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
Обновлено в 07:27
Политика
Украина в Гааге обвиняет РФ в непредотвращении финансирования терроризма
По словам украинской стороны, Киев обвиняет Москву в нарушении статей о широкой правовой взаимопомощи и предотвращении финансирования терроризма.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Реал» объявил о трансфере Йовича
Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Авто
Новый Land Rover Defender завершает испытания в Кении
Defender прошел тестирование в Кении, в честь чего Land Rover выпустил видео, приуроченное к выходу нового поколения легендарного внедорожника.
Обновлено в 04:58
Здоровье
В следующем году в псковских поликлиниках появятся врачи-гериатры
Первый в Псковской области врач-гериатр начал работать в этом году на базе областного госпиталя ветерано войн.
Обновлено в 09:06
Происшествия
На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка
Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, действия которых привели к смерти пятилетнего мальчика, сообщается во вторник на сайте телеканала "Прямой".
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
48-летняя Анита Цой собирается рожать
Событие было отмечено грандиозно, хотя на торжество собралось всего лишь около 70 поклонников, правда, со всех уголков России.
Обновлено в 06:43
Музыка
Ольга Бузова может представить Россию на «Евровидении-2020»
О своем стремлении участвовать в конкурсе Бузова заявляла еще в 2018 году после неудачного выступления Юлии Самойловой.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Минобороны опубликовало видео испытательного пуска новой ракеты системы ПРО. Тесты прошли на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Летевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Boeing, выполняющий рейс Москва- Берлин был вынужденно вернуться из места отправки - во Внуково.
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой
Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Религия
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Игумены афонских монастырей просят украинских паломников оформлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 07:55
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Баскетбол
Итудис подписал новый контракт с ЦСКА
Греческий тренер Димитрис Итудис подписал новый контракт с московским баскетбольным клубом ЦСКА.
Обновлено в 07:29