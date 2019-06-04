Финансы

Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ 09:35

Минфин России на аукционах 5 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
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Минфин через 4 мес вернул лимит ОФЗ на фоне перевыполнения плана

Financial One09:59

Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусков

ПРАЙМ09:35

Минфин анонсировал выпуск новых ОФЗ

Rambler News Service05:31

Минфин 5 июня предложит инвесторам ОФЗ выпусков 26227 и 26229

Finam.Ru09:11

Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

ТАСС09:30

Минфин с 5 июня будет предлагать на аукционах новые ОФЗ 26229 и двадцатилетние ОФЗ 26230

Финмаркет01:37

Минфин готов предложить 20-летние ОФЗ

Вести.Финансвчера в 22:55
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