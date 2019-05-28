Минфин РФ на аукционах 29 мая предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ вчера в 08:58

Минфин России на аукционах 29 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ на аукционах 29 мая предложит ОФЗ двух выпусков

Общество Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Экономика Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного» Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).

Политика Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции С 27 мая первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Максимову отстранили от работы.

Происшествия Алексея Панина оштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолете Суд обязал актера Алексея Панина выплатить 59 тысяч рублей авиакомпании "Победа" за курение в самолете.

Экономика Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина Подорожание топлива может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок.

Здоровье В России изменились правила ОМС В России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).

Футбол Газидис рассказал о следующем тренере «Милана» Генеральный директор "Милана" Иван Газидис рассказал о следующем главном тренере "Милана".

Происшествия Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.

Экономика Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.

Авто Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн Напомним, что для рынка Поднебесной Honda CR-V производится совместным предприятием Dongfeng и Honda, однако новинка получит «прописку» на СП GAC и Honda, что является нормальной практикой, передает издание 32cars.ru.

Политика Бельгия выдала воевавшего в рядах ИГ россиянина Бельгия выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Энергетика Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть» Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".

Общество Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.

Политика Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.

Политика Вышинский объяснил, почему считает незаконным свой арест Задержание и арест журналиста Кирилла Вышинского были незаконными, поскольку основывались на абсурдных и лживых обвинениях.

Происшествия Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.