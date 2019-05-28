Финансы
Минфин РФ на аукционах 29 мая предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ вчера в 08:58
Минфин России на аукционах 29 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
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В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль
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Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
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Аветисян потребовал от Baring досрочной передачи 10% акций «Восточного»
Компания «Финвижн» (владеет 32% акций банка «Восточный») обратилась в Арбитражный суд Амурской области с ходатайством о немедленном исполнении кол-опциона на 9,99% акций банка, которые принадлежат кипрской структуре фонда Baring Vostok — Evison (суммарно фонд — конечный бенефициар 52% «Восточного»).
Обновлено в 03:08
Политика
Зампреда главы Коми заподозрили в коррупции
С 27 мая первого заместителя председателя правительства Республики Коми Ларису Максимову отстранили от работы.
Обновлено в 00:01
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Алексея Панина оштрафовали на 59 тысяч рублей за курение в самолете
Суд обязал актера Алексея Панина выплатить 59 тысяч рублей авиакомпании "Победа" за курение в самолете.
Обновлено в 04:11
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Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Обновлено в 02:10
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Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина
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Здоровье
В России изменились правила ОМС
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Шоу-бизнес
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Егор Крид поведал о своем романе с Нюшей.
Обновлено в 03:45
Футбол
Газидис рассказал о следующем тренере «Милана»
Генеральный директор "Милана" Иван Газидис рассказал о следующем главном тренере "Милана".
Обновлено в 03:34
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
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Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Авто
Улучшенный кроссовер Honda CR-V сменит имя и дизайн
Напомним, что для рынка Поднебесной Honda CR-V производится совместным предприятием Dongfeng и Honda, однако новинка получит «прописку» на СП GAC и Honda, что является нормальной практикой, передает издание 32cars.ru.
Обновлено в 00:33
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Политика
Бельгия выдала воевавшего в рядах ИГ россиянина
Бельгия выдала россиянина, воевавшего в рядах запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство".
Обновлено в 03:18
Политика
Песков рассказал о сроках поставки С-400 Турции
Обновлено в 03:48
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Энергетика
Силуанов отказался платить за «косяки» компании «Транснефть»
Первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов выступил против выплаты компенсации "Транснефти" за "грязную" нефть в нефтепроводе "Дружба".
Обновлено в 02:23
Общество
Сфера здравоохранения испытывает дефицит работников
Сотрудники Росстата выяснили, что среди высококвалифицированных сотрудников в РФ больше всего не хватает специалистов в сфере здравоохранения.
Обновлено в 02:43
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Политика
Вышинский объяснил, почему считает незаконным свой арест
Задержание и арест журналиста Кирилла Вышинского были незаконными, поскольку основывались на абсурдных и лживых обвинениях.
Обновлено в 02:30
Хоккей
На Кубок мира по хоккею «Сириус» приедут команды из 8 стран
Участниками девятого Кубка мира «Сириус» среди молодежных клубных команд станут представители 8 стран.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15