Финансы

Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторовREGNUM 07:03

Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
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Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов

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Indian politician of the Bharatiya Janata Party, who is currently serving as the Minister of Finance and Minister of Corporate Affairs. She is a member of the Rajya Sabha, upper house of the Indian Parliament, since 2014. Sitharaman formerly served as the Defence Minister of India, thereby becoming India's second female defence minister and also the second female finance minister after Indira Gandhi. She has served as the Minister of State for Finance and Corporate Affairs under the Ministry of Finance and the Minister for Commerce and Industry with independent charge. Prior to that, she has served as a national spokesperson for the BJP.
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