Финансы
Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторовREGNUM 07:03
Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
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Пять человек погибли в ДТП в Калуге
Пять человек погибли в Калуге в результате столкновения легкового автомобиля с бетономешалкой МАЗ.
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Жителей Нью-Йорка заставляют платить за новые номера
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Крымские татары ответили на предложение Зеленского по автономии
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