Финансы

Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторовREGNUM 07:03

Напомним, что изначально министерство финансов Индии запланировало увеличить налог на иностранные портфельные инвестиции объёмом 20−50 млн рупий (примерно 280−700 тысяч долларов) до 39%, а на инвестиции свыше 50 млн рупий — до 42,7%. В 2019/19 финансовом году единая ставка обложения иностранных портфельных инвестиций составляла 35,88%.
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Минфин Индии отменило повышенный налог для иностранных инвесторов

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