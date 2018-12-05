Финансы
"Результаты сделки свидетельствуют, что, не взирая на не самый благоприятный внешний фон, сопутствовавший размещению, у иностранных инвесторов сохраняется интерес к кредитному риску Российской Федерации и высокий уровень доверия к фундаментальным показателям российской экономики", - говорится в сообщении финансового российского ведомства.
Российская газета16:04
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Финансы
Россияне достигли исторического максимума по долгам
В докладе Всемирного банка об экономике РФ говорится, что совокупный объем задолженности россиян по кредитам достиг исторического максимума.
Обновлено в 18:47
Финансы
Жилищный вопрос подвел под кредит российских миллионеров
Покупатели элитного жилья стали в 2018 год чаще, чем в прошлом году, брать ипотечные кредиты.
Обновлено в 17:18
Финансы
Объем торгов на Московской бирже в ноябре снизился на 1%
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 69,7 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.
Обновлено в 11:14
Финансы
Американские индексы торгуются в минусе
Во вторник, 4 декабря, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику на фоне фиксации прибыли после значительного роста накануне.
Обновлено в 11:35
Финансы
Аналитик подсчитал убытки российских банков на Украине
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий заявил, что единственный банк, который в 2018 году сумел получить прибыль от «дочки» на Украине стал «Альфа-банк».
Обновлено в 15:05
Финансы
ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать о крупных валютных сделках
Как передает Forbes, такое заявление Швецов сделал в ответ на просьбу прокомментировать информацию Reuters о создании между регулятором и участниками рынка канала коммуникации для оперативного предупреждения ЦБ о крупных валютных сделках, влияющих на курс рубля.
Обновлено в 15:19
Финансы
Мэрия Воронежа нашла кредитора на половину желаемой суммы в 1 млрд
Администрация Воронежа нашла кредитора на 500 млн рублей, что является половиной от запрошенной двумя закупками суммы в 1 млрд рублей.
Обновлено в 15:02
Финансы
Казначейство РФ вышло с первой сделкой «валютный своп» на 50 млрд р
Федеральное казначейство РФ в текущем году проведет две-три пробные сделки "валютный своп", предлагая банкам рубли под залог долларов, говорил замглавы ведомства Станислав Прокофьев .
Обновлено в 09:52
Финансы
Фунт ощутимо растет к доллару на новостях вокруг Brexit
Курс фунта стерлингов во вторник ощутимо растет по отношению к доллару после заявлений представителя Суда ЕС о праве Великобритании в одностороннем порядке отозвать свое решение о выходе страны из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.
Обновлено в 05:35
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено в 04:04
Финансы
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте
ВТБ ждет от миноритариев НКХП участия в оферте: у компании сменилась стратегия, не исключен делистинг ВТБ, в этом году ставший акционером ПАО Новороссийский комбинат хлебопродуктов, в будущем не исключает делистинга компании, перепродавать свою долю пока не планирует, рассказал в кулуарах форума "Россия зовет!" первый заместитель президента-председателя правления банка Юрий Соловьев.
Обновлено в 03:34
Финансы
Убытки майнеров стали конкурировать с убытками спекулянтов
Убытки майнеров на этой неделе стали конкурировать с убытками спекулянтов, что снижает понимание в источниках поддержки и роста котировок биткойна.
Обновлено в 07:30
Финансы
Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9,25%
"Следующие решения по базовой ставке будут приниматься с учетом задачи по достижению среднесрочной цели по инфляции ниже 4 процентов к концу 2020 года", - прокомментировал глава Национального Банка Казахстана.
Обновлено в 06:12
Финансы
Промсвязьбанк повысил ставки в рублях по вкладу «Мой доход»
Промсвязьбанк повысил ставки по вкладу «Мой доход» в рублях.
Обновлено в 08:44
Финансы
Доллар снизился из-за падения доходности госбондов, рисковые валюты в плюсе
Доходность 10-летних облигаций снизилась до 2,94 процента, минимума с середины сентября.
Обновлено в 01:59