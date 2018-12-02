Экономика
Минфин Белоруссии оценил потери страны от налогового маневра России в $10 млрд
Минфин Белоруссии оценил потери страны от налогового маневра России в $10 млрдКоммерсантъ15:54
Белоруссия за шесть лет может потерять около $10 млрд из-за налогового маневра в России, если стороны не договорятся о компенсациях, заявил замминистра финансов Андрей Белковец на форуме для иностранных инвесторов BelarusCrossway'18.
Коммерсантъ15:54
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Минфин Белоруссии: потери от российского налогового маневра составят $10 млрд
Московский Комсомолец12:20
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:12, Ашберн
Экономика
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«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год
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Экономика
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Энергетика
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Пилотный проект по снижению бедности стартует в России
Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
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«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями
Обновлено вчера в 10:31
Экономика
CNBC: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации
Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией США.
Обновлено в 08:31
Энергетика
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Обновлено вчера в 03:10
Финансы
ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля
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