Экономика

Минфин Белоруссии оценил потери страны от налогового маневра России в $10 млрд
Коммерсантъ
15:54

Белоруссия за шесть лет может потерять около $10 млрд из-за налогового маневра в России, если стороны не договорятся о компенсациях, заявил замминистра финансов Андрей Белковец на форуме для иностранных инвесторов BelarusCrossway'18.
Коммерсантъ15:54

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Минфин Белоруссии оценил потери страны от налогового маневра России в $10 млрд

Коммерсантъ15:54

Минфин Белоруссии: потери от российского налогового маневра составят $10 млрд

Московский Комсомолец12:20

Белоруссия обвинила Россию в будущей потере 10 млрд долларов

Взгляд.ру12:14

Минфин Белоруссии оценил потери страны от налогового маневра РФ в $10 млрд

Интерфакс11:53

Минфин Белоруссии допустил потерю $10 млрд от налогового маневра в России

РБК11:49

В Белоруссии оценили потери от налогового маневра при негативном сценарии

РИА Новости11:37

Потери Минска от налогового маневра в РФ могут составить около $10 млрд

ТАСС10:11
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Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 16:12, Ашберн
Экономика

ФНС впервые опубликовала сведения о задолженности компаний по налогам

Федеральная налоговая служба (ФНС) впервые разместила в открытом доступе сведения о недоимках и задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений.
Обновлено в 14:26
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Россия увеличила добычу нефти на 1,4%

В январе-ноябре 2018 года в России было добыто 507,37 млн т нефти и газового конденсата, что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Обновлено в 15:07
Экономика

Глава МВФ: торговые трения угрожают росту мировой экономики

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард предупредила лидеров стран Группы двадцати (G20), что напряженность в вопросах торговли ведет к увеличению рисков экономического спада.
Обновлено в 12:35
Финансы

«Биточки» со вкусом печали. Крипторынок потерял 700 миллиардов за год

За год с начала "криптовалютного бума" капитализация рынка цифровых денег сократилась в шесть раз — с 826 до 135 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:10
Экономика

Право на досрочную пенсию даст оценка рабочего места

В декабре истекает срок, в течение которого результаты проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда могут применяться для досрочного назначения трудовой пенсии по старости.
Обновлено в 10:28
Экономика

«Черная пятница» прошла мимо торгцентров

Обновлено в 15:15
Политика

Премьер-министр Косово потребовал обеспечить косовских сербов товарами

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Рамуш Харадинай потребовал, чтобы косовские производители воздержались от злоупотребления ситуацией, сложившейся на севере Косово после введения пошлины 100% на сербские товары, и не повышали цены на свою продукцию, а обеспечили сербов Косово товарами в надлежащем объеме.
Обновлено в 12:26
Экономика

В Турции назвали главного туристического конкурента страны

Испания стала основным конкурентом Турции в туристическом бизнесе в уходящем 2018 году.
Обновлено в 13:39
Энергетика

«Газпром» заработал триллион рублей чистой прибыли за девять месяцев

По итогам 2017 г. компания отдала акционерам 190 млрд руб. (20% от чистой прибыли по МСФО) и столько же – в этом году (26%).
Обновлено вчера в 06:52
Экономика

Совет директоров ЦБ утвердил указание о новых тарифах ОСАГО

Совет директоров ЦБ утвердил указание о предельных размерах базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 09:53
Экономика

Пилотный проект по снижению бедности стартует в России

Пилотный проект по снижению уровня бедности в России в два раза к 2024 году стартует в субботу и будет проходить в четыре этапа.
Обновлено в 10:34
Экономика

«Росатом» может продать 49% турецкой АЭС «Аккую» частями

Обновлено вчера в 10:31
Экономика

CNBC: Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации

Microsoft обошла Apple по рыночной капитализации и стала самой дорогой компанией США.
Обновлено в 08:31
Энергетика

Новак встретился с министром энергетики Саудовской Аравии на полях G20

Министр энергетики РФ Александр Новак на полях G20 в Аргентине встретился с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом, сообщает российское ведомство в твиттере.
Обновлено вчера в 03:10
Финансы

ЦБ снизил на 1-3 декабря курс доллара до 66,53 рубля

Банк России установил на 1-3 декабря официальный курс доллара на уровне 66,5335 рубля, что на 10,07 копейки ниже предыдущего показателя.
Обновлено вчера в 01:03
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