Финансы

Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС 09:30

Министерство финансов проведет 5 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

ТАСС09:30

Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусков

ПРАЙМ09:35

Минфин готов предложить 20-летние ОФЗ

Вести.Финансвчера в 22:55

Минфин 5 июня предложит инвесторам ОФЗ выпусков 26227 и 26229

Finam.Ru09:11

Минфин через 4 мес вернул лимит ОФЗ на фоне перевыполнения плана

Financial One09:59

Минфин с 5 июня будет предлагать на аукционах новые ОФЗ 26229 и двадцатилетние ОФЗ 26230

Финмаркет01:37

Минфин анонсировал выпуск новых ОФЗ

Rambler News Service05:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:58, Ашберн
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Общество

ЕСПЧ присудил более полутора миллиона евро жителям Чечни и Ингушетии

Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Спорт

Анна и Сергей Семак снова женятся

Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено в 13:55
Финансы

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%

Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,87% - до 2706,29 пункта, индекс РТС упал на 0,58%, до 1307,55 пункта, следует из данных торгов.
Обновлено в 12:34
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Названа мощность испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 16:30
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 04:46
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Общество

«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования

Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Обновлено в 08:24
Общество

Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки

Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Кино

Опубликован трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане

Обновлено в 02:55
Кино

«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb

Обновлено в 16:50
Политика

НАТО призвал Россию спасти ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:45
Футбол

СМИ: Джака близок к переходу в «Интер»

Как утверждает RSI Sport, 26-летний швейцарец близок к переходу в "Интер".
Обновлено в 15:10
Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Обновлено в 15:11
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Авто

Volgabus разработал беспилотный вездеход

Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 08:00
Политика

Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО

Генеральный секретарь отметил, что НАТО сохраняет двери открытыми для Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственным путем движения к будущему членству для Украины является проведение реформ, позволяющих приблизиться к стандартам альянса, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:42
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие

Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М

В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и AliExpress.
Обновлено в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное