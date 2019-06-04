Финансы
Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС 09:30
Министерство финансов проведет 5 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
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Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
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Как говорится на сайте суда, они жаловались на исчезновение двадцати своих родственников во время спецопераций российских военных в начале двухтысячных годов.
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Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам дня снизились на 0,58-0,87%
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Во Внуково экстренно сел Boeing 737
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Обновлено в 06:03
Происшествия
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Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
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В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми
Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
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Армия и оружие
Названа мощность испытанной в КНДР ядерной бомбы
Обновлено в 16:30
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Общество
«Яндекс» ответил на сообщения о требовании ФСБ по ключам шифрования
Комментарий касается публикации РБК, где шла речь о том, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
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Общество
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes, издание оценило ее состояние в 600 миллионов долларов.
Обновлено в 13:18
Кино
Опубликован трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане
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Кино
«Чернобыль» стал самым рейтинговым сериалом всех времен на IMDb
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 16:45
Футбол
СМИ: Джака близок к переходу в «Интер»
Как утверждает RSI Sport, 26-летний швейцарец близок к переходу в "Интер".
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Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Авто
Volgabus разработал беспилотный вездеход
Российская компания Volgabus готовится представить уникальный вездеход на Петербургском международном экономическом форуме.
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Политика
Столтенберг назвал условия для вступления Украины в НАТО
Генеральный секретарь отметил, что НАТО сохраняет двери открытыми для Украины Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единственным путем движения к будущему членству для Украины является проведение реформ, позволяющих приблизиться к стандартам альянса, передает РИА Новости.
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Финансы
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Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Шойгу рассказал о поставках в армию новейших танков Т-90М
В 2019 году российскую армию усилят более 400 единиц новой и модернизированной бронетанковой техники, включая танки Т-90М «Прорыв-3», заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Обновлено в 04:57
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
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Обновлено в 06:14
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати ответил одному из подписчиков в своем Instagram на вопрос, почему многие блогеры указывают на схожесть его коллекции под брендом Black Star Wear совместно с сетью магазинов «Армия России» на товары с Amazon и AliExpress.
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