Финансы

Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ вчера в 09:35

Минфин России на аукционах 5 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Минфин анонсировал выпуск новых ОФЗ

Rambler News Serviceвчера в 05:31

Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

ТАССвчера в 09:30

Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусков

ПРАЙМвчера в 09:35

Минфин ограничит продажу ОФЗ впервые с февраля

Вести.Финансвчера в 23:29

Минфин 5 июня предложит инвесторам ОФЗ выпусков 26227 и 26229

Finam.Ruвчера в 09:11

Минфин через 4 мес вернул лимит ОФЗ на фоне перевыполнения плана

Financial Oneвчера в 09:59

Минфин с 5 июня будет предлагать на аукционах новые ОФЗ 26229 и двадцатилетние ОФЗ 26230

Финмаркетвчера в 01:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Политика

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
Общество

В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц

"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Столтенберг озвучил Зеленскому условия по вступлению Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после встречи с украинском лидером Владимиром Зеленским сформулировал условия по вступлению страны в альянс.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Общество

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Армия и оружие

Два новейших больших десантных корабля войдут в состав ВМФ

Два новейших больших десантных корабля (БДК) типа «Иван Грен» войдут в состав Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 21:39
Авто

Продажи Haval F7 в России начнутся завтра

Уже завтра, 5 июня, в России начнутся продажи нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 04:02
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено вчера в 14:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Политика

Осипов раскритиковал работу маршрутчиков в Чите

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов 5 июня во время пленарного заседания Законодательного собрания заявил о неподобающем качестве пассажирских перевозок в Чите.
Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Как долго придется ждать рецессии в США?

Уже много раз было сказано, что инверсия кривой доходностей всегда предшествовала рецессии.
Обновлено вчера в 22:46
Авто

Lamborghini построила вседорожный Huracan

Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено вчера в 12:36
Авто

Для Lada Vesta разработали электронную панель приборов

Lada Vesta имеет аналоговую панель приборов со стрелками, тогда как на многих современных иномарках уже используются электронные приборные панели.
Обновлено вчера в 01:52
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Футбол

Санчес может заменить Гризманна в «Атлетико»

Испанский клуб видит в чилийском форварде возможную замену Антуану Гризманну, который покинет команду этим летом.
Обновлено вчера в 16:35
Кино

Тор из «Мстителей» сообщил об уходе из кино

Актер Крис Хемсворт, снявшийся в серии фильмов «Мстители» в роли Тора, заявил об уходе из кино на положительный срок, пишет Лента.ру.
Обновлено вчера в 07:04
Музыка

Группа «Ленинград» начала прощальный тур по России с Калининграда

Российская музыкальная группа «Ленинград», возглавляемая Сергеем Шнуровым, начала свой прощальный гастрольный тур по городам РФ.
Обновлено вчера в 15:58
Религия

Мусульмане празднуют Ураза-байрам

Мусульмане во всем мире отмечают 4 июня один из главных праздников - Ураза-байрам.
Обновлено вчера в 02:23
Экономика

Правила расходования материнского капитала изменились в России

Правительство РФ утвердило изменения в правилах использования средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.
Обновлено 03 июня в 22:17
Происшествия

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Спорт

Анна и Сергей Семак снова женятся

Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:48
Политика

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс

Курс на вступление в Евросоюз и НАТО закреплен в конституции Украины, однако в случае реализации этого страна потеряет Донбасс, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

Из-за парня две девушки из Бийска заставили школьницу пить из лужи

Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

Обновлено вчера в 02:54
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Управление СК по Самарской области возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после опрокидывания батута в Тольятти, при котором пострадали двое детей.
Обновлено вчера в 13:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное