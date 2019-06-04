Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ вчера в 09:35

Минфин России на аукционах 5 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусков

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