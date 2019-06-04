Финансы

Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС 09:30

Министерство финансов проведет 5 июня аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
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Минфин 5 июня предложит инвесторам ОФЗ выпусков 26227 и 26229

Finam.Ru09:11

Минфин РФ на аукционах 5 июня предложит ОФЗ двух выпусков

ПРАЙМ09:35

Минфин анонсировал выпуск новых ОФЗ

Rambler News Service05:31

Минфин 5 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

ТАСС09:30

Минфин через 4 мес вернул лимит ОФЗ на фоне перевыполнения плана

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Минфин с 5 июня будет предлагать на аукционах новые ОФЗ 26229 и двадцатилетние ОФЗ 26230

Финмаркет01:37

Минфин готов предложить 20-летние ОФЗ

Вести.Финансвчера в 22:55
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Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
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