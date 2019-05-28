Минфин РФ на аукционах 29 мая предложит ОФЗ двух выпусковПРАЙМ вчера в 08:58

Минфин России на аукционах 29 мая предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

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