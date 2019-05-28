Минфин 29 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС 09:17

Министерство финансов РФ проведет 29 мая аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

Минфин 29 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

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