Финансы

Минфин 29 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС 09:17

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Министерство финансов РФ проведет 29 мая аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
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Минфин 29 мая проведет два аукциона по размещению ОФЗ

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