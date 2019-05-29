Финансы
Минфин 29 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС вчера в 09:17
Министерство финансов РФ проведет 29 мая аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
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«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
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Посольство требует освободить задержанного в Косово гражданина РФ
Посольство России в Белграде резко осудило полицейскую операцию самопровозглашенной республики Косово и потребовало освободить россиянина, а также привлечь к ответственности всех виновных в инциденте.
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На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.
Обновлено вчера в 16:29
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Госдума приняла законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено вчера в 09:38
Шоу-бизнес
Дакота посетовала на ухаживания женатого мужчины
Обновлено в 05:48
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Реал» представит Азара 3 июня на «Сантьяго Бернабеу»
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Обновлено в 06:10
Экономика
Бедность россиян сочли статистической ошибкой
По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
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Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Политика
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Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий в разговоре с "Известиями" прокомментировал заявление военного эксперта Александра Артамонова о возможных провокациях Киева против Крымского моста с применением полученных от США фрегатов.
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Здоровье
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Новое отделение позволит уменьшить сроки ожидания и обеспечения доступности медпомощи детям раннего возраста отдаленных районов.
Обновлено в 04:41
Гаджеты
Intel показала игровой ноутбук будущего
Не исключено, что это вообще никогда не случится; новый ноутбук, скорее всего, является попыткой Intel показать партнерам, как может выглядеть эталонный игровой лэптоп ближайшего будущего.
Обновлено в 05:03
Футбол
СМИ узнали о подписании «Спартаком» нового контракта с Мелкадзе
Московский «Спартак» продлил контракт с нападающим Георгием Мелкадзе, сообщает «Чемпионат».
Обновлено вчера в 15:04
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании
Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
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Экономика
Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет
Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Взрыв газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате взрыва бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Общество
Обвиняемому в шпионаже Уилану выдали в СИЗО англо-русский словарь
Interfax-Russia.ru - Адвокат обвиняемого в шпионаже гражданина Ирландии, Канады, США и подданного Великобритании Пола Уилана не видит существенных нарушений в условиях содержания под стражей его подзащитного.
Обновлено в 03:45
Музыка
Егор Крид признался в ненависти к российскому шоу-бизнесу
Рэпер Егор Крид в интервью Юрию Дудю рассказал о том, как именно он расстался с лейблом Black Star.
Обновлено в 06:29
Общество
В Югре заведующая детсадом уволилась из-за видео со «стриптизом»
Руководитель детского сада в Сургуте (ХМАО) уволилась из-за появившегося в сети видео трехлетней давности, на котором запечатлен праздник с аниматором, исполняющим стриптиз в костюме кабана, заявил РИА Новости в среду советник главы города Александр Оверчук.
Обновлено в 03:09
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
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Здоровье
В Томске девушке удалили из желудка полкилограмма волос
Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
Обновлено в 06:04
Транспорт
Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31