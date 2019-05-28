Финансы
Минфин 29 мая проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС вчера в 09:17
Министерство финансов РФ проведет 29 мая аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
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Происшествия
Суд отказался освобождать по УДО экс-главу ФСИН Реймера
Обновлено вчера в 06:17
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Стало известно число заказанных истребителей Су-35С
Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:04
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Xiaomi представила два новых флагманских смартфона - Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Об этом компания сообщила в своем официальном блоге.
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть гражданство Саакашвили
Бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, так как это был вопрос «справедливости и достоинства».
Обновлено в 00:52
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Подросток с топором напал на ученицу в школе в Саратовской области
Обновлено вчера в 04:16
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено вчера в 23:18
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
По данным агентства, два политолога разругались во время обсуждения вопроса о возвращении экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на Украину.
Обновлено в 01:04
Здоровье
Роскачество обнаружило в фарше патогенные бактерии и антибиотики
«В фарше торговых марок "Мясницкий ряд" (Московская область) и "Мясновъ" (Московская область) обнаружены листерии (L.monocytogenes) – патогенный для человека вид бактерий, вызывает у людей пищевое заболевание – листериоз», – сообщают эксперты.
Обновлено в 01:05
Здоровье
Эксперты рассказали, как уберечь себя от опасных инфекций за рубежом
«По возвращении граждан из Турции, Таиланда, Вьетнама и Китая регистрируются случаи острой респираторной инфекции, гриппа, ветряной оспы, энтеровирусной инфекции, острой кишечной инфекции, ротавирусной инфекции, лихорадки Денге, лихорадки Западного Нила».
Обновлено вчера в 22:53
Происшествия
В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
Оперативники изъяли в Красноярске крупную партию синтетического наркотика, стоимость которой на "черном рынке" составляет примерно 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено вчера в 23:44
Культура
Ксения Собчак может стать ведущей на Первом канале
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено вчера в 16:32
Музыка
Литва потребовала пересмотра итогов Евровидения-2019
Как известно, представитель Литвы на международном музыкальном конкурсе Евровидение-2019 Юриюс Векленко не прошел в финальную стадию шоу.
Обновлено вчера в 19:12
Футбол
Сарри ушел с тренировки «Челси» из-за ссоры игроков
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ушел с тренировки команды из-за ссоры двух футболистов - защитника Давида Луиса и форварда Гонсало Игуаина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:26
Армия и оружие
Китайцы назвали «технологическим чудом» проект российского авианосца-катамарана
Китайские журналисты пришли в восторг от российского двухкорпусного авианосца, назвав его «технологическим чудом».
Обновлено в 01:09
Футбол
Слуцкий проиграл Адвокату: «Витесс» пропустил «Утрехт» в Лигу Европы
Напомним, в первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Таким образом, «Утрехт» завоевал путёвку в Лигу Европы, а «Витесс» остался без еврокубков на сезон 2019/20.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды
Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортные вина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете закупки импортных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 02:59
Транспорт
В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД
Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации.
Обновлено вчера в 06:19
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что не считает нужным вводить полный запрет на ввоз молочной и мясной продукции в Россию физическими лицами.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41