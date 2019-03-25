Финансы
Минфин 27 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС 09:13
Министерство финансов РФ проведет 27 марта аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
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Минфин в среду предложит инвесторам новый выпуск облигаций на 400 млрд рублей
Profinance.ruвчера в 13:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
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