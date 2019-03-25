Минфин 27 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС 09:13

Министерство финансов РФ проведет 27 марта аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.

Минфин 27 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусков

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