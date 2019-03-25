Экономика
Минфин 27 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ двух выпусковТАСС 09:13
Министерство финансов РФ проведет 27 марта аукционы по размещению двух выпусков облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в материалах министерства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин в среду предложит инвесторам новый выпуск облигаций на 400 млрд рублей
Profinance.ruвчера в 13:24
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:11, Ашберн
Армия и оружие
Россия и Турция провели первое патрулирование в Телль-Рифате
Российские и турецкие военные провели первое скоординированное патрулирование в сирийском Телль-Рифате, сообщило минобороны Турции.
Обновлено в 08:49
Происшествия
На обломках самолёта польского президента найдены следы взрывчатки
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
CIT: часть трофеев «Исламского государства» с выставки Минобороны оказалась техникой сирийской оппозиции
Обновлено в 07:36
Общество
Титул «Мисс Москва — 2018» передали вице-мисс Ксении Паленовой
Ксения Паленова, занявшая второе место на конкурсе «Мисс Москва — 2018», получила корону и титул победительницы.
Обновлено в 08:11
Экономика
Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: «В джунглях может быть только один король»
Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление ирландца Конора Макгрегора о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Обновлено в 07:27
Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 07:24
Культура
В «Симпсонах» покажут пародию на Pussy Riot
Обновлено в 08:07
Политика
Росгвардия создала спецбригаду для охраны Крымского моста
В Керчи создали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Политика
В МИД призвали США прекратить травить Венесуэлу санкциями
США следует прекратить "травить народ Венесуэлы санкциями", а не рассуждать о "вмешательстве враждебных держав" в Западном полушарии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Обновлено в 09:49
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Житель Дагестана получил 24 года колонии за нападение на полицейских
Северо-Кавказский окружной военный суд во вторник приговорил к 24 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Шамиля Юсупова, обвиняемого в создании незаконного вооруженного формирования, нападении на правоохранителей из мести за их работу и ряде других преступлений, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 07:19
Культура
Петербургский СТД исключает советника Беглова из своего состава
На прошедшем сегодня, 26 марта, заседании петербургского правления Союза театральных деятелей было принято коллегиальное решение исключить директора театра "Русская антреприза" и советника врио губернатора Александра Беглова из состава СТД, передает MR7 .
Обновлено в 09:56
Происшествия
Украденную 20 лет назад картину Пикассо нашли в Нидерландах
Голландский детектив Артур Бранд, специализирующийся на объектах культуры, нашел в Нидерландах написанную в 1938 году картину Пабло Пикассо "Бюст женщины".
Обновлено в 09:27
Общество
Уволенную из-за фото в купальнике учительницу поддержал профсоюз
В Барнауле учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за фотографии в купальнике, которая была размещена в соцсетях, сообщает lenta.ru.
Обновлено вчера в 05:56
Космос
НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода
НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода.
Обновлено в 09:39
Технологии
Клиентам Сбербанка разрешат изменять пин-код без перевыпуска карты
В Сбербанке отметили, что ежемесячно 30 тысяч клиентов банка перевыпускают карту из-за того, что забыли пин-код, пишет РБК.
Обновлено в 09:45
Кино
Актёры из Франции и Ирландии снимутся в российском фильме
Помощь получат и ведущие российские режиссёры-мультипликаторы.
Обновлено в 09:15
Происшествия
16-летний сын российского актера загадочно умер после расставания с девушкой
На лавочке во дворе дома на Новомарьинской улице в Москве скончался 16-летний сын актера театра и кино Игоря Бужинского.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят на новый круиз
Обновлено в 09:34
Общество
NYT: активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности
Человеческое взаимодействие в современном мире, по мнению колумниста издания, относится к категории товаров люкс Активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности, считает репортер New York Times Нелли Боулз, которая специализируется на интернет-культуре и технологиях.
Обновлено в 09:51
Автоспорт
Мик Шумахер сядет за руль Ferrari на тестах в Бахрейне
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Сборная Южной Кореи победила команду Колумбии в товарищеском матче
Сборная Южной Кореи по футболу одержала победу над командой Колумбии в товарищеском матче.
Обновлено в 09:37
Происшествия
МВД начало служебную проверку в Элисте после драки правоохранителей
Представитель Главного управления собственной безопасности МВД России направлен в Элисту для контроля служебной проверки в отношении сотрудников ведомства, сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.
Обновлено в 08:33
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53