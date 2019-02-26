Финансы
Минфин 27 февраля предложит инвесторам ОФЗ выпусков 26223 и 26224Finam.Ru вчера в 08:03
Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 6,50% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26224 - 23 мая 2029 года.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Музыка
Группа KAZKA отказалась представлять Украину на Евровидении-2019
Группа KAZKA, занявшая на Украине третье место в национальном отборе на Евровидение, отказалась от участия в песенном конкурсе.
Обновлено в 04:15
Экономика
Утверждены поручения Путина по улучшению жизни россиян
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации своего послания Федеральному собранию от 20 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 02:40
Политика
Конгресс США опубликовал проект новых санкций против России
Конгресс США опубликовал обновленный законопроект с дополнительными санкциями против России.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Нальчике ликвидированы трое боевиков, планировавших теракт
В ходе контртеррористической операции в Нальчике ликвидированы трое боевиков.
Обновлено в 03:27
Происшествия
В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже на Россию
Служба государственной безопасности Швеции (СЭПО) задержала человека, подозреваемого в шпионаже на Россию.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Госпитализирован пародист Песков
Обновлено в 02:50
Происшествия
Поезд загорелся на вокзале Каира, не менее 10 человек погибли
По данным источника в министерстве здравоохранения Египта, погибли не менее 10 человек, около 20 получили ранения.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В московской школе произошла массовая драка третьеклассников
В московской школе № 67 произошла массовая драка учеников 3 «А» класса. В результате в больницу были доставлены три девочки.
Обновлено в 03:24
Интернет
Новая функция WhatsApp поможет предотвратить спам
Хотя WhatsApp, в отличие от некоторых других мессенджеров, никогда не имел заметных проблем с непрошеными рассылками, разработчики сервиса планируют внедрить новую функцию для предотвращения спама.
Обновлено в 03:53
Автоспорт
Сироткин стал резервным пилотом команды «Формулы 1» «Рено»
Российский гонщик Сергей Сироткин стал резервным пилотом французской команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Рено".
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП
В столичном аэропорту Шереметьево самолет из Азербайджана выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Названа основная причина смертности женщин в России
Основной причиной смертности женщин в России считается онкология, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 01:07
Политика
Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго
Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
В Ивановской области расстреляли бойца ММА
Обновлено в 03:08
Финансы
Банковские долги россиян превысили 14 трлн рублей
Объем задолженности россиян перед банками достиг 14,86 трлн рублей. При этом около половины из них приходится на ипотечные кредиты.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
В Мытищах два торговых центра проверяют после сообщений о минировании
Правоохранители проверяют торгово-развлекательные комплексы "Июнь" и "Красный Кит" в подмосковных Мытищах после анонимных сообщений с угрозами "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:48
Общество
У самого масштабного проекта саммитов ШОС и БРИКС убрали опасный мост
У общественно-делового центра на искусственном полуострове реки Миасс в Челябинске, который строят к саммитам ШОС и БРИКС, не появится открытого моста на высоте 40 метров.
Обновлено в 04:24
Экономика
Минсельхоз отрицает введение квот на экспорт зерна
«Информация о распределении Минсельхозом квот на поставки зерна среди экспортеров не соответствует действительности»,— сообщила пресс-служба ведомства (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено в 03:57
Общество
Москвичей предупредили о приближении магнитной бури
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в городе произойдет магнитная буря.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Братске аварийно сел самолёт Ан-12 с отказавшим двигателем
Транспортный самолёт Ан-12 совершил экстренную посадку в аэропорту города Братск Иркутской области.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Режиссер Георгий Данелия выведен из состояния искусственной комы
Обновлено вчера в 05:07
Музыка
Певице Maruv свобода оказалась дороже «Евровидения»
Украинская певица Maruv (Анна Корсун), пройдя национальный отбор и выиграв возможность участвовать в международном конкурсе «Евровидение», тут же отказалась от этого.
Обновлено в 00:22
Авто
Volkswagen создал бюджетный суббренд Jetta
Компания Volkswagen объявила о создании марки Jetta — фирменного суббренда, под которым будут выпускать бюджетные модели для Китая.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
США обвинили Россию в разработке не подпадающих под СНВ-III вооружений
Обновлено вчера в 17:41
Экономика
РНФ приостановил выплату грантов ученым
В письме говорится, что взнос должен быть перечислен после заключения соглашения между Министерством науки и высшего образования России и РНФ, но оно еще не подписано.
Обновлено в 04:00
Общество
Минобрнауки предложило узаконить высшее самообразование
В Минобрнауки планируют в 2019 году разработать поправки, узаконивающие высшее самообразование.
Обновлено в 01:44
Происшествия
При взрыве в жилом доме в Казахстане погибли не менее двух человек
Взрыв прогремел в среду утром в многоквартирном жилом доме в Таразе (административный центр Жамбылской области Казахстана, на юге республики), по меньшей мере два человека погибли, сообщили РИА Новости в областном департаменте по ЧС.
Обновлено вчера в 22:25