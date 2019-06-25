Финансы
Минфин 26 июня проведет аукцион по размещению ОФЗ на 20 млрд рублейТАСС 09:12
Министерство финансов РФ 26 июня проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года.
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